Синдром Кавасаки — это необычное заболевание, характеризующееся воспалительным повреждением кровеносных сосудов всего тела. Болезнь очень редко выявляют у взрослых, чаще она диагностируется у детей до пяти лет.
Симптомы синдрома Кавасаки
Обычно заболевание начинается остро:
- повышается температура тела, часто до критических отметок;
- увеличиваются шейные лимфатические узлы;
- возникают сильные боли в животе, тошнота и рвота после приема пищи.
- ребенок отказывается от еды, постоянно плачет, нарушается сон.
В первый месяц к симптомам болезни добавляются высыпания на туловище и конечностях.
Волдыри быстро формируются и созревают, потом лопаются и заживают, а на их месте образуется красная плотная поверхность, которая вызывает дискомфорт и боль.
- покраснение слизистой оболочки глаз;
- сухость полости рта и губ;
- малиновый цвет языка;
- конъюнктивит;
- отечность стоп и уплотнения кожных покровов.
В процессе прогресса заболевания отмечается появление сильной одышки после несложных физических нагрузок, быстрая утомляемость и общая слабость с повышенной сонливостью.
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Лечение синдрома Кавасаки
Болезнь представляет угрозу только, если ее поздно диагностировали или назначили неэффективное лечение.
Поэтому при появлении определенных сиптоми следует обратиться к врачу и получить профессиональную консультацию для дальнейшей терапии.
Что касается общих рекомендаций для лечения:
- проветривания комнаты, где находится больной;
- контроль температуры ребенка (при повышении можно использовать жаропонижающие)
- низкокалорийное питание без жареных, копченых или маринованных блюд.
Напомним, в США врачи наблюдают у детей мультисистемный воспалительный синдром, который появляется после коронавируса.
Это может быть вызвано замедленным иммунным ответом на вирус, который похож на болезнь Кавасаки.