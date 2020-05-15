PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Что такое синдром Кавасаки: симптомы и лечение

Синдром Кавасаки — это необычное заболевание, характеризующееся воспалительным повреждением кровеносных сосудов всего тела. Болезнь очень редко выявляют у взрослых, чаще она диагностируется у детей до пяти лет.

Симптомы синдрома Кавасаки

Обычно заболевание начинается остро:

  • повышается температура тела, часто до критических отметок;
  • увеличиваются шейные лимфатические узлы;
  • возникают сильные боли в животе, тошнота и рвота после приема пищи.
  • ребенок отказывается от еды, постоянно плачет, нарушается сон.

В первый месяц к симптомам болезни добавляются высыпания на туловище и конечностях.

Волдыри быстро формируются и созревают, потом лопаются и заживают, а на их месте образуется красная плотная поверхность, которая вызывает дискомфорт и боль.

  • покраснение слизистой оболочки глаз;
  • сухость полости рта и губ;
  • малиновый цвет языка;
  • конъюнктивит;
  • отечность стоп и уплотнения кожных покровов.

В процессе прогресса заболевания отмечается появление сильной одышки после несложных физических нагрузок, быстрая утомляемость и общая слабость с повышенной сонливостью.

Читайте: Симптомы коронавируса: как выявить Сovid-19 и когда обращаться к врачам

Лечение синдрома Кавасаки

Болезнь представляет угрозу только, если ее поздно диагностировали или назначили неэффективное лечение.

Поэтому при появлении определенных сиптоми следует обратиться к врачу и получить профессиональную консультацию для дальнейшей терапии.

Что касается общих рекомендаций для лечения:

  • проветривания комнаты, где находится больной;
  • контроль температуры ребенка (при повышении можно использовать жаропонижающие)
  • низкокалорийное питание без жареных, копченых или маринованных блюд.

Напомним, в США врачи наблюдают у детей мультисистемный воспалительный синдром, который появляется после коронавируса.

Это может быть вызвано замедленным иммунным ответом на вирус, который похож на болезнь Кавасаки.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка