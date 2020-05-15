Синдром Кавасаки — это необычное заболевание, характеризующееся воспалительным повреждением кровеносных сосудов всего тела. Болезнь очень редко выявляют у взрослых, чаще она диагностируется у детей до пяти лет.

Симптомы синдрома Кавасаки

Обычно заболевание начинается остро:

повышается температура тела, часто до критических отметок;

увеличиваются шейные лимфатические узлы;

возникают сильные боли в животе, тошнота и рвота после приема пищи.

ребенок отказывается от еды, постоянно плачет, нарушается сон.

В первый месяц к симптомам болезни добавляются высыпания на туловище и конечностях.

Волдыри быстро формируются и созревают, потом лопаются и заживают, а на их месте образуется красная плотная поверхность, которая вызывает дискомфорт и боль.

покраснение слизистой оболочки глаз;

сухость полости рта и губ;

малиновый цвет языка;

конъюнктивит;

отечность стоп и уплотнения кожных покровов.

В процессе прогресса заболевания отмечается появление сильной одышки после несложных физических нагрузок, быстрая утомляемость и общая слабость с повышенной сонливостью.

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Лечение синдрома Кавасаки

Болезнь представляет угрозу только, если ее поздно диагностировали или назначили неэффективное лечение.

Поэтому при появлении определенных сиптоми следует обратиться к врачу и получить профессиональную консультацию для дальнейшей терапии.

Что касается общих рекомендаций для лечения:

проветривания комнаты, где находится больной;

контроль температуры ребенка (при повышении можно использовать жаропонижающие)

низкокалорийное питание без жареных, копченых или маринованных блюд.

Напомним, в США врачи наблюдают у детей мультисистемный воспалительный синдром, который появляется после коронавируса.

Это может быть вызвано замедленным иммунным ответом на вирус, который похож на болезнь Кавасаки.