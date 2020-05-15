Весной организм человека требует особого внимания. Особенно вопрос поддержания здоровья актуален во время пандемии коронавируса. Как повысить иммунитет?

Факты ICTV пообщались с доцентом кафедры клинической иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования, главным иммунологом Национальной медицинской палаты Олегом Назаром, который назвал три простых правила, которые помогут укрепить иммунитет.

Правило 1. Употреблять достаточное количество белковой пищи и витамины группы В

О том, что надо питаться сбалансировано, говорят на каждом шагу. Иммунолог также акцентирует на этом, но советует сосредоточиться на белковой пищи и витаминах.

— Все факторы иммунной системы, иммуноглобулины, интерфероны, синтезируются из белка. Питание должны быть обогащено белком. Отсутствие или недостаточное количество белка может снизить активность иммунной системы. Надо сбалансировать питание в сторону белков, — говорит Олег Назар.

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Кроме того, в рационе должны быть продукты, богатые витаминами группы В.

— Второй момент — витамины. Проблема в том, что то, что мы имеем на столе, искусственное. Поэтому стоит дополнительно принимать витамины. Для иммунитета важны витамины группы В: В1, В2, В6, В12, — добавляет иммунолог.

Правило 2. Делать гимнастику или растираться полотенцем

Надо хотя бы пять минут в день уделять физическим упражнениям. Вместе с тем, это не значит, что надо бежать в спортзал.

— Иммунитет — это определенные факторы, которые есть в крови и слизи. Транспортирование всех иммунных факторов происходит за счет кровообращения. Утром проснулись: пять минут упражнений или хотя бы полотенцем растереться, чтобы улучшить кровообращение, — добавляет Олег Назар.

Правило 3. Употреблять специи

Нетривиальный совет, который поможет повысить иммунитет, — это употребление специй.

— Иногда мы рекомендуем дополнительный прием специй. Любые специи раздражают слизистые оболочки, усиливается кровообращение и активность иммунной системы. Можно пить чай с имбирем или гвоздикой, — заключает эксперт.

Напомним, ранее ВОЗ рассказывала, что антитела к коронавирусу не гарантируют иммунитет.