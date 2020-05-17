Дезинфекция улиц не спасет от Covid-19 и может навредить — ВОЗ

Распыление дезинфицирующих средств на больших пространствах или в помещениях может навредить человеку.

Об этом говорится в новых рекомендациях ВОЗ.

В организации отметили, что самой плохой идеей является опрыскивание людей.

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В рекомендациях ВОЗ содержится исследование, согласно которому распыление отбеливателя или других химических веществ на большой территории неэффективно. Также это относится к дезинфекции ультрафиолетовым светом.

В ВОЗ добавили, что это может привести к риску для глаз, раздражению дыхательных путей или кожи.

Также мытье улиц и тротуаров является пустой тратой сил.

Ранее педиатр Евгений Комаровский заявил, что дезинфекция улиц при Covid-19 является бессмысленным действием и обладает только психо-терапевтическим действием, что позволяет уменьшить панические настроения.

По словам Комаровского, обрызгивание улиц является кражей денег.