Эксперимент на хомяках показал эффективность масок в битве против Covid-19

Распространение коронавируса можно сильно снизить, если люди будут носить маски. Особенно такая защита от распространения инфекции эффективна, когда маски носят инфицированные.

К такому выводу пришли китайские ученые из Гонконгского университета после экспериментов с хомяками.

В своем эксперименте исследователи сделали из хирургических масок перегородки. В одну из клеток посадили инфицированного хомяка, а в другую — трех здоровых хомяков. Затем ученые включили вентилятор, чтобы убедиться, что вирус будет ходить между клетками.

Тесты с 52 хомяками проводились по трем сценариям: с масочными барьерами, расположенными только на клетках, в которых удерживали зараженных; с перегородками, расположенными только на незараженной стороне; и без перегородок.

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Во время сценария, где “масок” не было вообще, до конца недели заразились 66,7% здоровых хомяков (10 из 15). Когда масками были прикрыты клетки инфицированных хомяков, заразились только два из 12 здоровых — 16,7%. Четыре хомяка из 12 заразились, когда прикрытыми были только клетки со здоровыми грызунами.

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Источник: South China Morning Post