Удаленная работа способствует употреблению алкоголя – причины

Удаленная работа способствует тому, что люди начали пить больше алкоголя на карантине.

Об этом заявил медицинский директор Центрального института душевного здоровья в Мангейме (Германия) Фальк Кифер.

По словам эксперта, все дело в смене образа жизни, ведь из-за карантина не нужно ездить на работу, встречаться с коллегами.

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— Многие считают, что алкоголь снимает стресс и ослабляет чувство тревоги и страха. Именно эти эмоции преобладают во время пандемии. Их пытаются снять алкоголем, — рассказывает Кифер.

Он добавил, что в употреблении алкоголя важна дозировка, иначе он превратится в яд, который будет наносить вред здоров’ю.

К слову, продажа алкоголя в Украине возросла на 4-5% во время карантина. Также в Госстате отчитались об увеличении импорта вина.

Ранее Факты ICTV писали, что продажа алкогольных напитков в Финляндии в апреле выросла на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года.