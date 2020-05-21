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Факты / Lifestyle

Из-за карантина выбросы углерода в мире сократились до показателей 2006 года

Из-за карантина, вызваного пандемией коронавируса, глобальные выбросы углерода за день в апреле были на 17% ниже, чем среднесуточные выбросы 2019 года.

Среднесуточные выбросы сократились на 18,7 млн тонн углерода по сравнению с прошлым годом — такие показатели последний раз фиксировали еще в 2006 году.

— Мы увидим, что глобальные выбросы углерода сократятся как минимум на 4% в этом году, а, возможно, и на 7-8%.

В любом случае, это будет самое большое падение показателей после Второй мировой войны, а возможно, и вообще, — заявил соавтор нового исследования и председатель Глобального углеродного проекта Роберт Джексон.

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Ученые отмечают, что выбросы от автомобилей сократились на 36%, а уменьшение авиаперевозок сократило выбросы углерода на 60% в тех странах, где был жесткий карантин.

Через карантин викиди вугле…

Напомним, в феврале в Китае улучшилось качество воздуха. Это зафиксировали спутники NASA и Европейского космического агентства.

Исследователи опубликовали фото, где видно плотность концентрации диоксида азота (NO2) в атмосфере с 1 по 20 января, перед тем как власти Китая стали внедрять карантинные мероприятия.

Источник: Nature Climate Change

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