Где наибольший риск заразиться коронавирусом

Исследователи из американской ассоциации содействия развитию науки пришли к выводу, что больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в так называемых кластерах — это скопления людей в церквях, на кораблях, на курортах, в ресторанах и т. п. Именно в таких условиях один человек заражает десятки других.

Почему Covid-19 не распространился мгновенно?

— Когда 10 марта 61 человек пришел на службу в церковь в американском городе Вернон, штат Вашингтон, все казалось нормальным. В течение 2,5 часов люди пели, перекусывали печеньем и апельсинами. У одного из верующих за три дня до этого был насморк и, как потом выяснилось, Covid-19. В течение следующих недель 53 участника хора заболели и двое умерли, — говорится в публикации.

Немало подобных “чрезвычайных происшествий” стали типичными во время пандемии Covid-19. База данных Гвенана Найта и его коллег из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) перечисляет: вспышку в общежитии для трудовых мигрантов в Сингапуре, связанную с почти 800 случаями; 80 инфекций, связанных с местами выполнения живой музыки в Осаке, Япония; группу из 65 случаев в школе Зумба в Южной Корее. Скопление встречаются также на кораблях и в домах престарелых, мясокомбинатах, горнолыжных курортах, церквях, ресторанах, больницах и тюрьмах. Иногда один человек заражает десятки людей. Такие локации называют кластерами.

Большинство дискуссий вокруг распространения SARS-CoV-2 сосредоточены на среднем количестве новых инфекций, вызванных каждым пациентом. Без социального дистанцирования это число воспроизведения (R) примерно три. Но в реальной жизни некоторые люди заражают многих других, а другие вообще не распространяют болезнь. На самом деле, последнее является нормой.

— Последовательная закономерность заключается в том, что самым распространенным числом является ноль. Большинство людей не передают, — отмечает исследователь Ллойд-Смит.

Вот почему, кроме R, ученые используют значение, которое называют коэффициентом дисперсии (k), который показывает, сколько скапливается болезнь. Чем ниже k, тем больше передача поступает от небольшого количества людей. В семинарском документе Природа 2005 года Ллойд-Смит и соавторы подсчитали, что САРС — имеет k 0,16. Ориентировочный k для МЕРС, который появился в 2012 году, составляет примерно 0,25. Для пандемии гриппа 1918 года, наоборот, значение было примерно одно, что свидетельствует о том, что кластеры сыграли тогда меньшую роль.

Оценки k для SARS-CoV-2 меняются. В январе Жюльен Рио и Кристиан Алтаус из университета в Берне смоделировали эпидемии в Китае для различных комбинаций R и k и сравнили результаты с тем, что произошло на самом деле. Они пришли к выводу, что k для Covid-19 несколько выше, чем для САРС и МЕРС. Это кажется правильным, говорит Габриэль Леунг, модельер из университета Гонконга.

— Мы, конечно, наблюдаем много сконцентрированных скоплений, где небольшая доля людей является причиной большой доли инфекций, — отметил он.

Но в недавнем исследовании Адам Кучарский из LSHTM подсчитал, что k для Covid-19 составляет всего 0,1.

— Вероятно, примерно 10% случаев приводят к 80% распространения, — отмечает Кучарский.

Это могло бы объяснить некоторые удивительные аспекты этой пандемии, в частности, почему вирус не распространился мгновенно по всему миру сразу после появления в Китае, и почему некоторые очень ранние случаи в других местах — например, во Франции в конце декабря 2019 года, — не привели к масштабному распространению.

Если k действительно 0,1, то большинство цепей инфекции отмирают сами, и SARS-CoV-2 нужно попасть незамеченным в новую страну по крайней мере четыре раза, чтобы иметь равный шанс утвердиться, говорит Кучарский. Если китайская эпидемия была большим пожаром, посылавшим искры по всему миру, большинство из них просто угасали в пути.

Почему коронавирусы создают кластеры гораздо больше, чем другие возбудители?

— Это действительно интересный открытый научный вопрос, — говорит Кристоф Фрейзер из Оксфордского университета, изучавший Эбола и ВИЧ.

Режим их передачи может быть одним из факторов. SARS-CoV-2 передается преимущественно капельным путем при разговоре, но иногда через более тонкие аэрозоли, которые могут задерживаться в воздухе, позволяя одному человеку заразить многих. Большинство опубликованных больших кластеров передачи касаются аэрозоля, отметил Фрейзер.

Определенную роль играют также индивидуальные характеристики пациентов. Некоторые люди выбрасывают гораздо больше вируса.

Исследование здоровых людей в 2019 году показало, что некоторые из них распространяют гораздо больше частиц во время разговора. Пение также может высвободить больше вируса, что объясняет вспышки заболевания после посещения хора. Поведение людей также играет определенную роль. Например, большое количество социальных контактов или немытье рук.

Фактор, который ученые лучше всего понимают, — это то, где скопления Covid-19 могут возникнуть.

— Очевидно, что в закрытых помещениях существует гораздо больший риск, чем снаружи, — говорит Альтхаус.

Исследователи в Китае, которые изучали распространение коронавируса за пределами провинции Хубэй, обнаружили 318 кластеров из трех и более случаев между 4 января и 11 февраля, только один из которых возник на открытом воздухе. Исследования в Японии показало, что риск заражения в помещении почти в 19 раз выше, чем на открытом воздухе.

Время также играет определенную роль. Выявленные данные свидетельствуют о том, что пациенты с Covid-19 являются наиболее опасными в течение короткого периода.

— Через два дня этот человек может вести себя так же, и вы не увидели того же результата, — отмечает Кучарский.

Американские эпидемиологи планируют в дальнейшем изучать кластеры. Они уверены, что понимание этих процессов улучшит борьбу с инфекциями.

По данным ВОЗ, за последние сутки в мире зарегистрировано 106 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19. Это самый большой прирост инфицированных за один день за всю время пандемии.

Источник: sciencemag.org