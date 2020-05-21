Как курение влияет на секс

Курение после секса — для многих обязательный ритуал, однако, как вы уже догадываетесь, вреда от этой привычки больше, чем удовольствия.

К слову, такую ассоциацию нам подарил Голливуд. Все началось в 1960-х, когда режиссеры не могли изображать интимные сцены, а момент близости показать нужно было по сценарию. Поэтому творческие люди наши выход: кадры, где утомленные мужчины курят в компании слегка взволнованных женщин. К примеру, Миа Уоллес в Криминальном чтиве.

О вреде курения для интимной жизни Фактам ICTV рассказала сексолог Оксана Ефремова.

— Думаю, вы и сами прекрасно все знаете, начиная от влияния на зубы, кожу, легкие и “дыхалку” в целом, когда от кардионагрузки в виде секса может начинаться одышка. Также курение вызывает изменения в сосудах и капиллярах, которые отвечают за наполнение кровью эрогенных зон, в том числе полового члена. Поэтому это негативно сказывается и на эрекции, — рассказывает специалист.

Никотин расширяет сосуды, поэтому курильщик ощущает прилив бодрости и готовность горы перевернуть, в частности и в сексе. Однако сосуды быстро сужаются, а это чревато вялостью, сонливостью. У людей, которые курят около 5-10 лет и вовсе сосуды постоянно сужены.

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Касательно мужчин, то курение сильно снижает ваши шансы надолго оставаться в строю, так как возможны проблемы с эрекцией. Случаи импотенции происходят примерно на 85% чаще у курящих мужчин по сравнению с некурящими.

— Очевидно, что эти изменения не случаются в один момент. Тем не менее, классическое После секса закурить не очень способствует действительно качественному сексу, — отмечает Оксана Ефремова.

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