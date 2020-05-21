У курильщиков вероятность развития симптомов Covid-19 выше — исследование

Курение увеличивает риск появления симптомов Covid-19, говорится в крупном британском исследовании.

Команда из Имперского колледжа в Лондоне проследила за 2,4 млн британцев, из которых 11% сообщили о вредной привычке.

Исследователи определили, что у курильщиков на 14% выше вероятность появления классических симптомов Covid-19, таких как постоянный кашель и высокая температура.

Любители затянуться также на 50% чаще страдают от других симптомов, таких как диарея, потеря аппетита и психическое расстройство.

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Кроме того, у курильщиков, у которых был выявлен положительный результат на коронавирус, вероятность госпитализации более чем в два раза выше.

Имперский колледж Лондона — по меркам Лондона довольно небольшой, но один из престижнейших университетов Великобритании. Специализируется на четырех основных направлениях: медицина, инженерия, естественные науки и менеджмент.

К слову, Министерство здравоохранения также опровергло фейк о том, что курильщики якобы более защищены от коронавируса.