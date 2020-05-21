Университеты Великобритании начали медицинские испытания препаратов хлорохин и гидроксихлорохин для лечения коронавируса.

Участниками испытания станут исключительно медики, которые являются наиболее уязвимыми к опасному вирусу из-за постоянных контактов с инфицированными пациентами.

До начала пандемии Covid-19 эти лекарства использовали при малярии, волчанке и ревматоидном артрите.

Читайте: Гидроксихлорохин от коронавируса: Индия предоставит Украине партию препарата

Препараты привлекли внимание медиков после того, как президент США Дональд Трамп признался, что принимает гидроксихлорохин как лекарство от коронавируса.

— Пока мы действительно не знаем, как действуют хлорохин и гидроксихлорохин в борьбе с Covid-19, — заявил профессор Оксфордского университета Николас Уайт.

Некоторые ученые прогнозируют, что эти лекарства со временем могут вызвать аритмию сердца.

Испытания в Оксфордском и Брайтонском университетах будут проходить под наблюдением ученых, поэтому ВОЗ предупредила об опасности самолечения.

Напомним, 19 мая Дональд Трамп рассказал, что для профилактики Covid-19 принимает одну таблетку гидроксихлорохина ежедневно. По словам президента США, этот противомалярийный препарат посоветовал его врач.