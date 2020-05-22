Почему на улице сложнее заразиться коронавирусом, а чихание опаснее кашля

На улице Covid-19 распыляется в больших объемах, но при этом все, что человек выдыхает, очень быстро рассеивается, поэтому риск заразиться на открытом воздухе минимальный, объяснил иммунолог, профессор Массачусетского университета в Дартмуте (США) Эрин Бромидж.

По его словам, для того, чтобы человек заболел, в организм должна попасть так называемая инфекционная доза – примерно тысяча частиц вируса SARS-CoV-2.

Бромидж считает, что за короткий контакт, например, с бегуном, инфицированным коронавирусом и не соблюдающим дистанции, вряд ли можно набрать инфекционную дозу.

Он также рассказал, как кашель и чихание распространяют инфекции.

Врач утверждает, что чихание в 10 раз опаснее кашля, и объяснил почему.

Бромидж привел сравнение – при кашле человек за раз выбрасывает в воздух около 3 тыс. мелких капель со скоростью 80 км/ч, большинство из которых падают на землю под собственной тяжестью, а во время чихания выбрасывается 30 тыс. частиц со скоростью 320 км/ч. Последние гораздо меньше по размеру, соответственно легко разлетаются.

Напомним, исследователи из американской ассоциации содействия развитию науки рассказали, где наибольший риск заразиться коронавирусом и почему Covid-19 мгновенно не распространился по миру.