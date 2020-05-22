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Ученые выяснили, почему Covid-19 вызывает цитокининовый шторм и как правильно лечить

Новое исследование показало, что коронавирус типа Covid-19, блокирует определенные гены клетки, которые борются против инфекций. Чтобы их преодолеть нужно давать больным ингибиторы интерлейкина-6 и интерлейкина-1.

Вирусы обычно вступают во взаимодействие с двумя наборами генов, что не дают размножаться инфекции, говорится в исследовании Icahn School of Medicine. Там утверждают, что не видели такого поведения вирусов за последние 20 лет.

Один ген атакует сам вирус, другой — место очага и ликвидирует его.

Однако новое исследование показало, что вирус SARS-CoV-2 подавляет, но не убивает гены, которые должны остановить его размоножение. Но он позволяет генам заблокировать место проникновения вируса.

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Covid-19 быстро размножается в организме и вызывает избыточное количество иммунных клеток. Это приводит к цитокининовым штормам — по сути ”передозировке” иммунными клетками.

Эти ”иммунные солдаты” поступают в легкие или другие пораженные Covid-19 органы, чем вызывают сильное воспаление и острый респираторный дистресс-синдром. Именно в этом случае пациенту нужно искусственная вентиляция легких.

 

Для тех, кто уже госпитализирован и содежится на искусственной вентиляции легких, нужно давать ингибиторы интерлейкина-6 и интерлейкина-1. Они утоляют цитокининовым шторм, говорят исследователи.

Напомним, немецкие ученые из гамбургской университетской клиники в Эппендорфи (UKE) заявили, что коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы человека. В частности, почки и сердце.

Источник: Daily Mail

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