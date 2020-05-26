Американская биотехнологическая компания Novavax объявила о начале испытания на людях экспериментальной вакцины против коронавируса в Австралии.

Фармацевты надеются получить безопасную вакцину до конца года.

Novavax уже начала первую фазу испытаний, в которой участвует 131 доброволец из Мельбурна и Брисбена.

Исследователи ожидают результаты первой стадии уже в июле. Во втором этапе примут участие тысячи кандидатов в нескольких странах.

Тестирование на животных показало, что препарат эффективен против коронавируса при введении небольших доз. В случае его успешных испытаний Novavax сможет изготовить не менее 100 млн доз уже в этом году и 1,5 млн – в 2021 году.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Эта вакцина направлена ​​на то, чтобы научить иммунную систему распознавать так называемый остроконечный белок, который проникает в коронавирус, заставляя организм реагировать, если он когда-нибудь столкнется с реальной инфекцией.

Факты ICTV рассказывали о том, что в мире продолжается разработка вакцин против Covid-19 — уже есть более 100 вариантов.