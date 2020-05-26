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Факты / Lifestyle / Здоровье

Комаровский предупредил о негативных последствиях жесткого карантина

Жесткие ограничительные меры мешают вырабатываться популяционному иммунитету против коронавируса.

Такое мнение высказал украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский.

— Однако, чем интенсивнее станут “закручивать гайки”, тем дольше это будет происходить. Рано или поздно он все равно выработается, то есть у 60-70% населения будет иммунитет, и тогда передача вируса остановится, — сказал Комаровский.

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Из-за жесткого карантина во многих странах отложили плановые операции и вакцинацию детей, что может спровоцировать вспышки других заболеваний. К вспышке коронавируса могут добавиться вспышки коклюша, дифтерии и кори, добавил врач.

Напомним, немецкие ученые заявили, что у части населения может быть иммунитет к коронавирусу.

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