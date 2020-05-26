Младенцам до 2 лет очень опасно одевать защитные маски.

О важности прекращения использования масок для младенцев сообщили в ассоциации педиатров Японии.

— Маски могут затруднять дыхание, поэтому что у деток такого возраста узкие дыхательные пути, — говорится в сообщении.

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Также специалисты убеждают, что маски повышают риск теплового удара у детей.

Согласно данным статистики, среди детей серьезных случаев Covid-19 практически не было, поэтому родителям стоит осторожнее пользоваться защитными противоэпидемическими средствами, которые могут навредить младенцам.

Напомним, Факты ICTV рассказывали, как медицинские маски могут повлиять на появление прыщей и угревой сыпи на лице.

Источник: Hindustan Times