PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Японские педиатры предупредили об опасности медицинских масок для детей до 2 лет

Младенцам до 2 лет очень опасно одевать защитные маски.

О важности прекращения использования масок для младенцев сообщили в ассоциации педиатров Японии.

— Маски могут затруднять дыхание, поэтому что у деток такого возраста узкие дыхательные пути, — говорится в сообщении.

Читайте: Когда можно будет снять маски – объяснение Минздрава

Также специалисты убеждают, что маски повышают риск теплового удара у детей.

Согласно данным статистики, среди детей серьезных случаев Covid-19 практически не было, поэтому родителям стоит осторожнее пользоваться защитными противоэпидемическими средствами, которые могут навредить младенцам.

Напомним, Факты ICTV рассказывали, как медицинские маски могут повлиять на появление прыщей и угревой сыпи на лице.

Источник: Hindustan Times

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх