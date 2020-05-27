Мужчины с высоким уровнем тестостерона реже умирают от Covid-19 — ученые

Ученые из Университета Суонси утверждают, что мужчины с более длинными безымянными пальцами имеют меньший риск смерти от Covid-19.

Группа исследователей заметила, что показатели смертности в странах, где мужчины имеют более короткие безымянные пальцы, были на треть выше.

Эксперты объяснили, что длина безымянного пальца зависит от количества тестостерона.

Считается, что тестостерон увеличивает количество ACE-2 рецепторов в организме, защищая его от более серьезных симптомов заболевания.

Такое “биологическое преимущество” имеют мужчины из Австралии, Новой Зеландии, Австрии и стран Восточной Азии, рассказал ведущий исследователь профессор Джон Мэннинг.

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Университет Суонси — третий по величине университет в Уэльсе — проводит интенсивные исследования в 52 исследовательских центрах.

Кстати, другое исследование показало, что курение увеличивает риск появления симптомов Covid-19.

Источник: Express