Где чаще всего распространяется заболевание?
Несмотря на то, что наибольшую опасность заражения несут большие скопления людей, многие подхватывают коронавирус именно у себя дома.
Конечно, просто так Covid-19 там не появляется. Его частички подхватывают во время контактов в общественных местах, а уже дома люди подвергаются длительному поражению инфекции и болеют.
Доцент по биологии Дартмутского университета Эрин Бромаж рассказывает, что заболевание возникает в том случае, когда человек получает инфекционную дозу вируса.
— На основе исследований инфекционных доз коронавируса можно увидеть, что для заражения понадобится достаточно малая доза. Некоторые эксперты подсчитали, что заразиться можно лишь от 1 тыс. инфекционных вирусных частиц SARS-CoV2, — говорит Бромаж.
Да, точное количество указанных частиц еще нужно подсчитать, но уже можно делать приблизительные предположения, когда человек может заразиться.
Это возможно как в случаях, когда 1 тыс. инфекционных частиц заносится в организм за один вдох, так и когда по 100 частиц попадает за 10 вдохов или по 10 за 100 вдохов.
Кто распространяет вирус?
Уже несколько месяцев известно о том, что заражать других могут и больные, у которых не проявились симптомы заболевания.
В исследовании касательно распространения коронавируса, опубликованном 15 апреля в журнале Nature, говорится, что по меньшей мере 44% всех заражений происходят от бессимптомных людей.
Даже до того времени, как симптомы проявятся, человек является носителем болезни и способен заразить других. То есть очень часто инфекцию подхватывают не только при контакте с известным больным.
В зависимости от возраста, пациенты с Covid-19 распространяют разное количество частиц заболевания, но все не так однозначно. В каждом отдельном случае инфицированные могут демонстрировать различное количество выявленных частиц.
Однако исследования показывают, что больше всего их попадает в окружающую среду незадолго до того, как у человека проявляются симптомы коронавируса.
Поэтому так важно носить медицинские маски в общественных местах. Ведь даже небольшим количеством инфекционных частиц можно подвергнуть опасности других.
Сколько вируса мы распространяем
Частицы вируса попадают в воздух, когда мы кашляем, чихаем, говорим и просто дышим.
Конечно, во время дыхания в окружающую среду попадает наименьшее количество капель — от 50 до 5 тыс. Речь идет о дыхании через рот, через нос в воздух попадает гораздо меньше капель. И большинство из них быстро оседают на поверхности и не задерживаются в воздухе. Кроме того, их почти не разносит из-за малой скорости.
А вот кашлянье и чихание более опасны. Во время кашлянья в воздух попадает около 3 тыс. капель, многие из которых оседают на поверхности. Но не мало из них остаются в воздухе. Они также не статичны и могут двигаться по комнате.
Во время чихания высвобождается около 30 тыс. капель, которые имеют большую скорость и являются достаточно маленькими. Это означает, что они на длительное время задерживаются в воздухе.
И эти капли, которые попадают в окружающую среду во время чихания и кашлянья, могут содержать в себе около 200 млн частиц вируса.
Да, большинство из них осядут на поверхности, но некоторые останутся в воздухе и распространятся по комнате. Если человек попадет в такую комнату без средств защиты, то за несколько минут подхватит заболевание.
Но это не касается случаев, когда человек заходит в помещение, где не часто чихали или кашляли. Даже если там и будет человек, больной коронавирусом, то понадобится много времени и отсутствие средств индивидуальной защиты, чтобы еще кто-то заболел.
Также инфекционные частицы выделяются во время общения. Но даже при личной встрече понадобится около 5 минут, чтобы здоровый человек вдохнул необходимое для заражения количество.
Где нужно быть особенно внимательным?
Бромаж считает, что после ослабления карантинных мер людям нужно быть особенно осторожными в общественных санузлах, ведь там есть много поверхностей, которых особенно часто касаются.
Это не значит, что ими вообще не нужно пользоваться (особенно учитывая тот факт, что в настоящее время дезинфекция в подобных местах проводится очень часто). Можно, например, брать с собой антибактериальные салфетки, чтобы протирать ручку двери перед тем, как их открыть.
Однако не только в санузлах нужно проявлять повышенную осторожность. Многим приходится работать на рабочих местах среди большого скопления людей.
Например, работники колл-центров часто выполняют свою работу в помещении, где находится много других операторов. Есть много свидетельств того, что люди, которые длительное время находились в одном помещении без защитных средств, имели больше шансов подхватить Covid-19 от больного.
Поэтому некоторое время после выхода из карантина многим все равно придется работать из дома. По предварительным подсчетам, в офисы вернут около 30% штата (где это возможно). И тем, кто выйдет на работу, нужно будет придерживаться строгих правил безопасности.
Вскоре начнут открываться и рестораны, которые тоже являются “замечательным” местом для распространения инфекции.
В одном из случаев, который приводят в CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний в США), из-за одного больного коронавирусом в ресторане заболели 10 человек из трех семей. Часть из тех, кто сидел с ним за одним столом, часть — люди, которые обедали рядом.
За время карантина большинство из нас не встречались с друзьями, не посещали концерты, фестивали, спектакли и тому подобное. Поэтому есть желание собраться на вечеринку или отпраздновать день рождения, который приходится именно на завершение карантина.
Но вечеринки, даже на свежем воздухе, будут означать контакт с другими людьми и, если вы больны, то обязательно заразите кого-то. Так, в США известен случай, когда один человек заразил 16 из-за того, что часто посещал дни рождения, вечеринки и т. д.
Как обезопасить себя?
Сейчас социальное дистанцирование и ношение маски в общественных местах помогает значительно уменьшить шансы подхватить коронавирус, а также заразить других.
Выходя на улицу, стоит задать себе несколько простых вопросов и, возможно, отказаться от затеи, если ответ на них противоречит рекомендациям:
- придется ли вам находиться в переполненном людьми помещении?
- сможете ли вы сохранять дистанцию в 1,5-2 м?
- хорошо ли проветривается помещение?
- носит ли персонал (магазина, ресторана и т. д.) маски?
- долго ли вы собираетесь быть в помещении?
- можете ли вы избегать зон, в которых длительное время находилось много людей?
В местах, где немного людей и которые хорошо проветриваются, вряд ли можно будет подхватить Covid-19. То есть в рестораны, кафе, магазины можно выйти, если там будут придерживаться дистанции и будут в масках.
А вот от любимых забегаловок, возможно, придется отказаться, если они не будут внедрять все меры безопасности.
После снятия карантина на нас также ложится ответственность за возможное возникновение второй волны коронавируса. Если мы будем придерживаться всех правил и избегать мест потенциального заражения, то вторая вспышка может быть намного легче для всех.