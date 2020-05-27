Частицы вируса попадают в воздух, когда мы кашляем, чихаем, говорим и просто дышим.

Конечно, во время дыхания в окружающую среду попадает наименьшее количество капель — от 50 до 5 тыс. Речь идет о дыхании через рот, через нос в воздух попадает гораздо меньше капель. И большинство из них быстро оседают на поверхности и не задерживаются в воздухе. Кроме того, их почти не разносит из-за малой скорости.

А вот кашлянье и чихание более опасны. Во время кашлянья в воздух попадает около 3 тыс. капель, многие из которых оседают на поверхности. Но не мало из них остаются в воздухе. Они также не статичны и могут двигаться по комнате.

Во время чихания высвобождается около 30 тыс. капель, которые имеют большую скорость и являются достаточно маленькими. Это означает, что они на длительное время задерживаются в воздухе.

И эти капли, которые попадают в окружающую среду во время чихания и кашлянья, могут содержать в себе около 200 млн частиц вируса.

Да, большинство из них осядут на поверхности, но некоторые останутся в воздухе и распространятся по комнате. Если человек попадет в такую ​​комнату без средств защиты, то за несколько минут подхватит заболевание.

Но это не касается случаев, когда человек заходит в помещение, где не часто чихали или кашляли. Даже если там и будет человек, больной коронавирусом, то понадобится много времени и отсутствие средств индивидуальной защиты, чтобы еще кто-то заболел.

Также инфекционные частицы выделяются во время общения. Но даже при личной встрече понадобится около 5 минут, чтобы здоровый человек вдохнул необходимое для заражения количество.