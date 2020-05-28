Собаки чувствуют коронавирус по запаху — ученые

Собак-помощников в сфере медицинской диагностики научили распознавать запах коронавирус.

Об этом говорится в результатах научного исследования Хельсинского университета (Финляндия).

Для запоминания нового запаха понадобилось несколько недель.

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За это время собаки определяли мочу людей, инфицированных Covid-19, почти идентично стандартным ПЦР-тестов.

— Мы получили основательный опыт в обучении собак, проявляющих запах заболеваний. Было фантастически следить за тем, как быстро собаки воспринимают новый запах, — говорит руководитель группы Dog Risk Анна Хіелм-Бьоркман.

Результаты исследования заинтересовали ученых Германии, Франции и Великобритании.

Некоторые заболевания имеют специфические обонятельные признаки, по которым дрессированные собаки могут испытывать их с удивительной точностью.

— Собаки могут обнаружить рак молочной железы с 93% вероятностью, а рак легких с 97% вероятностью. Также они обнаруживают рак кожи, рак толстой кишки, рак яичников и рак простаты, — поделилась Лука Барретт, соучредитель Немецкого центра помощи собакам.

Кроме рака, собаки также могут выявить болезнь Паркинсона.

В исследовании принимали участие лабрадоры-ретриверы, кокер-спаниели и овчарки.

До сих пор ученым непонятно, какие вещества в моче вызывают появление характерного запаха Covid-19. Поскольку коронавирус атакует не только легкие, но и повреждает сосуды, почки и другие органы, изменение запаха мочи фиксируется у всех пациентов.

В будущем собаки смогут выявить инфицированных людей в домах престарелых или в аэропортах.

Недавно Факты ICTV рассказывали о том, что у части населения мира может быть иммунитет к коронавирусу, что приводит к мягкому или бессимптомного течения заболевания.