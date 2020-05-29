Коронавирус не отступает — по состоянию на 29 мая за сутки в мире на Covid-19 заболели почти 117 тыс. человек. Общее количество инфицированных — около 5 млн 809 тыс., а смертность превысила 360 тыс.

Ученые продолжают исследовать влияние коронавируса на организм человека и работают над созданием лекарств и вакцины против Covid-19.

Самое главное достижение за последнюю неделю — это начало испытания экспериментальной вакцины против коронавируса на людях.

Проводит их американская фармацетична компания Novavax в Австралии. Результаты первого этапа, в котором участвует 131 доброволец, ожидают в июле, а получить безопасную вакцину надеются до конца года.

Novavax обещает 100 млн доз уже в этом году и 1,5 млрд — в 2021-м, конечно, в случае успешных испытаний.

В другой американской компании – Merck – говорят, что на создание вакцины потребуется более 1,5 лет, а не 12-18 месяцев, как прогнозируют другие фармкомпании.

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Еврокомиссия на разработку вакцины от коронавируса менее чем за месяц собрала более €9,5 млрд. Если за эти средства удастся создать действенные препараты, они будут доступны самым бедным странам.

А во Франции три фармкомпании при поддержке минобороны страны запустили производство экспресс-тестов на выявление коронавируса в слюне человека. Процедура очень простая и займет не более часа: берется слюна с языка, помещается в две пробирки, их нагревают до 65 градусов, определяют наличие вируса по цвету.

Эти тесты должны появиться во французских аптеках в середине июня, стоимость набора — €20.

В то же время глобальное исследование, которое проводилось на шести континентах и ​​в котором приняли участие 96 тыс. больных коронавирусом, показало неэффективность гидроксихлорохина и хлорохина в борьбе с Covid-19. Более того, употребление этих лекарств повышает риски сердечных осложнений и показатели смертности.

В Японии педиатры заявили об опасности защитных масок для детей до 2 лет — они затрудняют дыхание, потому что у малышей не полностью сформированы дыхательные пути. Также есть риск теплового удара, поэтому родителям стоит быть осторожными.

А британские ученые из Университета Суонси заявили, что летальность от коронавируса среди мужчин зависит от длины безымянного пальца. Чем он длиннее — тем меньше риск смерти от Covid-19.

Они также объяснили, что длина этого пальца зависит от количества тестостерона, который увеличивает количество ACE-2 рецепторов в организме, действующих как щит против вирусов.

Специалисты из Канады и Азии работают над первой линейкой антикоронавирусной одежды, которая выйдет уже осенью. Ткань планируют обрабатывать специальным препаратом компании PROTX2 AV, который сейчас тестируют.

В Украине по состоянию на 29 мая уже 22 811 человек заразились коронавирусом, за сутки прибавилось 429 больных. Выздоровели 8 934 украинца и 679 умерли.