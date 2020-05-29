Симптомы коронавируса встречаются как привычные, так и совсем неожиданные.
Большинство из них развиваются в течение 2-14 дней, однако есть случаи, когда Covid-19 протекал с маловыраженными симптомами.
В ВОЗ отмечают, что между гриппом и коронавирусом есть несколько существенных различий.
Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика
В отличие от сезонных штаммов гриппа, коронавирус вызывает серьезные осложнения, потому что у людей нет иммунитета к вирусу Covid-19.
Факты ICTV создали короткий тест на знание симптомов коронавируса. Пройдите и узнайте, сможете ли вы себя обезопасить.
Симптомы коронавируса:
- лихорадка;
- головная боль;
- кашель;
- затрудненное дыхание;
- слабость;
- повышенная температура;
- гипоксия;
- мышечная боль.
В некоторых случаях — диарея или конъюнктивит.
Ранее известный врач Евгений Комаровский рассказал, какие симптомы коронавируса появляются у детей.