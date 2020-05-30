Согласно официальным данным ВОЗ, в мире живет около 0,3 млрд людей с диагнозом астма, однако медики до сих пор не знают точного ответа на вопрос о происхождении этой болезни.

По мнению специалистов, наиболее вероятным фактором является сочетание внешних возбудителей и генетической предрасположенности к астме.