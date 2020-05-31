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Что такое аллергия: симптомы и лечение

Что такое аллергия: симптомы и лечение

Аллергия — одно из самых распро­страненных заболеваний на планете.

По информации Всемирной организации здравоохранения, 40% всего населения страдает этой болезнью.

Симптомы аллергии часто можно спутать с ОРВИ, но когда они продолжаются больше двух недель, то стоит задуматься о появлении новой болезни.

В современном мире, экология ухудшается с каждый годом, продукты питания содержат все больше химических добавок и синтетических материалов, поэтому риск аллергии очень высок. Чтобы ее определить необходимо сдать анализы на аллергию.

После того, как врач определит, что вызывает чувствительность иммунитета, можно назначить препараты, которые уменьшат симптомы. Однако, стоит помнить, что 100% лечения аллергии не существует, но с помощью терапии можно существенно облегчить жизнь.

Что такое аллергия и ее виды

Аллергия — это гиперчувствительная реакция организма на обыденные вещества, которые окружают человека – еда, шерсть кошек и собак, цветение деревьев, бытовая пыль или химия.

Существует пыльцевая аллергия (поллиноз), пищевая, бытовая и лекарственная.

Симптомы аллергии

Признаки аллергии зависят от вида аллергена, того, как вы с ним контактировали. Например, через дыхательные пути, нос, кожу или систему пищеварения.

  • частое чихание;
  • кашель;
  • ощущение того, что не хватает воздуха;
  • головная боль;
  • усталость;
  • снижение концентрации внимания
  • одышка;
  • зуд в носу и обильные выделения из него;
  • зуд и покраснение глаз, слезотечение и возможная отечность;
  • зуд, покраснение и шелушение кожи;
  • кропивница;
  • зуд и покалывание в горле и во рту;
  • онемение языка;
  • отечность губ, языка, лица и шеи;
  • тошнота;
  • понос;
  • рвота.

Анализы на аллергию

Аллергия может появится в любом возрасте, хотя раньше считалось, что это детская болезнь и ее даже можно “перерасти”.

Если появились симтомы аллергии необходимо обратиться к врачу для диагностики причины появления аллергии и определения, какие именно аллергены вызывают эти реакции.

Врач может назначить несколько видов анализов.

Чаще всего это кожные пробы. Преимуществом исследования являются простота выполнения, точность и быстрое получение результата. Для определения аллергенов необхимо всего лишь 15–20 мин.

Во время исследования под кожу вводится малое количество разных аллергенов и в зависимости от того, как организм отреагирует можно определить к чему конкретно вы гиперчувствительны.

Также можно сдать анализ крови на IgE. Он измерит количество антител в крови.

Еще можно сделать провокационную пробу — это способ, который установит диагноз со 100% вероятностью.

Его суть заключается в вызывании аллергической реакции во время употребления еды или воздействия аллергенов, которые вероятно вызвали признаки аллергии. Это исследование нужно проводить исключительно в стационаре под присмотром врачей. Его проводят в случае, если предыдущие анализы не дали нужных результатов.

Кто в группе риска

Наследственность является ключевым фактором развития аллергии. Если мама или папа страдают аллергией, то у ребенка она проявится с вероятностью в 40%. Если оба родителя аллергики, то вероятность — 60-80%.

Также аллергия может появится с возрастом из-за окружающей среды или инфекции дыхательных путей.

Лечение аллергии

Основным правилом лечения аллергии является исключение контакта с аллергеном. Это необходимо делать, чтобы избежать более тяжелых реакций.

Как известно, аллергия способна провоцировать развитие бронхиальной астмы, анафилаксии, синусита, а также инфекции ушей и легких.

Существует единственный вид лечения, который оказывает положительное влияние на течение заболевания — специфическая иммунотерапия.

Она заключается во введении лечебных доз аллергенов в возрастающих дозах, чтобы снизить чувствительность человека к повторным их воздействиям.

Терапия является эффективной для лечения аллергии к пыльце растений — 80%-90%. При аллергии на пыль и клещей домашней пыли, эпидермальным аллергенам эффективность достигает 70%-80%, при грибковой аллергии – 60%-70%.

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