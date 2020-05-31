Всемирный день без табака — 7 важных фактов

31 мая отмечается Всемирный день без табака.

Впервые дата появилась в календаре в 1987 году. Ежегодно в этот день многие страны проводят массовые антитабачные акции.

По состоянию на 2019 в мире насчитали 1,1 млрд активных табачных курильщиков.

Факты ICTV публикуют важные факты о табаке и его вредном воздействии на здоровье человека.

Табак — самая распространенная причина смертности

Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что от курения в мире ежегодно умирает свыше 8 млн человек, а еще 1,3 млн — от вторичного табачного дыма.

В Украине курение убивает около 85 тыс. людей ежегодно.

Существует специальный термин табачная эпидемия. Чаще всего ее фиксируют в странах с низким уровнем жизни.

И хотя сотни лет назад табаком лечили головную боль и расстройства желудка, в современном мире табачная эпидемия стала одной из главных угроз здоровью людей.

40% курильщиков в мире пытаются бросить курить

Сигареты – один из самых популярных товаров в мире, однако каждый курильщик задумывался о возможности избавиться от этой привычки.

По данным ВОЗ, бросить курить пытаются 40% любителей табака. В мире существует более сотни методов и практик, которые помогают попрощаться с сигаретами, но специалисты рекомендуют обращаться к медикам.

Считается, что такое лечение должно назначаться индивидуально.

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Пассивное курение также опасно

По определению ВОЗ, пассивное курение – это вдыхание вторичного табачного дыма. Особо опасен такой дым для детей и беременных женщин.

От опасности пассивного курения на законодательном уровне защищены только 22% населения мира.

ВОЗ и другие организации напоминают о необходимости регулирования законов для защиты здоровья людей и окружающей среды от вредного воздействия табачного дыма.

Четверть населения Украины — курильщики

По данным Министерства здравоохранения, 24,2% украинцев – ежедневные курильщики, большинство которых составляют мужчины.

Однако есть и хорошие показатели: за последние 14 лет распространенность курения среди детей в Украине уменьшилась на 43%.

Исследование проводил Центр общественного здоровья Минздрава. По словам специалистов, такой показатель является результатом отказа от широкого распространения рекламы табачных изделий.

Сейчас в Украине действует бесплатная горячая линия 0 800 50 55 60 для помощи курильщикам и официальный сайт Stop Smoking с профессиональными советами, интересными тестами и другой полезной информацией о том, как бросить курить.

Курение – как работа на вредном предприятии

Давно известно, что курение провоцирует появление тяжелых заболеваний, в том числе и рак.

90% смертности от рака легких напрямую зависит от курения табака. В ВОЗ подсчитали, что рак у курящих диагностируют в 20 раз чаще, чем людям без этой вредной привычки.

Также курение серьезно ослабляет сердечно-сосудистую систему, что часто приводит к ранней смерти из-за инфаркта или разрыва тромба.

Среди других болезней, которые чаще встречаются у курильщиков – остеопороз, катаракта, пародонтоз, бесплодие и импотенция.

Кроме этого, специалисты подсчитали, что ежегодно курильщики выделяют в атмосферу:

100 тыс. т никотина;

380 т аммиака;

560 тыс. т угарного газа;

600 тыс. т табачных канцерогенов.

Синдром “табачного лица”

Наиболее очевидное последствие курения табака отображается на внешнем виде.

У постоянных курильщиков быстрее портятся ногти, волосы, а особенно кожа.

Никотин и табак снижают интенсивность выработки коллагена, который является жизненно необходимым для здорового вида лица. Угарный и углекислый газы в больших количествах приводят к появлению мешков под глазами, тусклости лица и ранних морщин.

Антитабачные кампании действуют

ВОЗ сообщает, что рекламные кампании, направленные против курения, ввели в 91 стране.

В таких кампаниях используются разнообразные способы предупредить граждан обо всех рисках курения.

Исследования специалистов показали, что полный или даже частичный запрет рекламы табака способствует уменьшению его потребления среди населения.

Однако большинство стран мира пока не решаются отказаться от рекламных контрактов с крупными сигаретными производителями: только 48% стран (с 18% мирового населения) на законодательном уровне запретили рекламу табака. В некоторых странах даже действует серьезная уголовная ответственность за курение.

Напомним, Факты ICTV рассказывали о влиянии курения на секс. В частности, курение сильно снижает шансы мужчины надолго оставаться активным из-за проблем с эрекцией.