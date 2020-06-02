Соблюдение социальной дистанции, ношение маски и очков снижают риск заражения коронавирусом.

К таким результатам пришла аналитическая группа Surge на основе проведения 172 исследований.

В частности, при соблюдении дистанции в один метр риск заразиться вирусом составляет всего 2,6%, а вот при пренебрежении этим правилом — 12,8%.

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Влияет на риск и ношение маски: для человека в защитном средстве он составляет 3,1%, без — 17,4%.

Также стоит носить очки. Без защиты риск заразиться — 16%, в очках — 5,5%.

После введения карантина в разных странах мира из-за распространения коронавируса между учеными и практикующими специалистами не прекращаются дискуссии по поводу того, защищают ли маски от вируса, а также стоит ли их вообще носить.

Сторонники говорят о том, что защитные средства все же носить стоит, ведь они хоть и не защищают человека от вируса, но могут уберечь окружающих от больного. Противники считают, что ношение маски не влияет на риск заразиться и апеллируют к загрязнению окружающей среды.

Несмотря на дискуссии, во многих странах мира, в том числе в Украине, во время карантина ввели обязательный масочный режим, а за его нарушение наказывали штрафами.

В Украине масочный режим действует до сих пор, несмотря на то, что страна уже находится на третьем этапе выхода из карантина.

Источник: Naked Science