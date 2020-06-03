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Факты / Lifestyle / Здоровье

Лекарство от коронавируса: ибупрофен тестируют на больных

Британские врачи считают, что ибупрофен, обладающий противовоспалительным и обезбаливающим действием, может помочь больным коронавирусом — если у них затруднение дыхания.

В одной больниц Лондона этот относительно дешевый препарат будут добавлять к обычному лечению части пациентов.

Они надеются, что это предупредит подключение больных к аппарату ИВЛ.

Тестирование ибупрофена на животных уже показали его эффективность в борьбе с дыхательной недостаточностью — это одно из осложнений коронавируса.

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Еще в начале пандемии специалисты предостерегали от использования этого препарата для лечения Covid-19. В частности, министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что он может только ухудшить состояние больных, и советовал принимать парацетамол.

Официально в Великобритании до сих пор советуют людям с легкими симптомы сначала попробовать парацетамол, поскольку у него меньше побочных эффектов. Ибупрофен опасен, например, если у вас язва желудка.

В середине марта Всемирная организация здравоохранения также рекомендовала не использовать ибупрофен, а также лекарства, содержащие его, для самолечения от коронавируса. Его советовали заменить парацетамолом.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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