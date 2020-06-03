Почему после секса ухудшается самочувствие и болит голова

На самочувствие после секса может влиять целый ряд факторов, поэтому сначала стоит понять причины этого.

О том, почему после интимной близости иногда ухудшается самочувствие, Фактам ICTV рассказала сексолог Оксана Ефремова.

— Если речь идет о болезненных ощущениях, раздражении интимных органов – возможно, было недостаточно прелюдии, возбуждения и смазки, слишком резкие движения или какие-то еще физические причины, — отмечает сексолог.

Однако бывает, что после секса болит голова, спина, руки, колени – это может быть вызвано неудобной позой, слишком интенсивными движениями, непривычной физической нагрузкой.

— Бывает даже крепатура после активного секса. Это намек на то, что пора заняться каким-то еще видом физической активности, кроме секса, — рассказывает Ефремова.

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Кроме того, бывает такое, что людям эмоционально плохо после секса, а некоторые даже плачут.

— Грусть, слезы, разочарование, отвращение, то, что называется посткоитальной дисфорией Это может быть как реакция на накопленные за долгий период эмоции, которые в один момент прорвало, так и сигнал о том, что в сексе с этим партнером что-то идет совсем не так, как надо, — рассказывает специалист.

Может ли секс лечить болезни

Секс не может вылечить болезни, ведь этим должен заниматься врач. Хотя ученые давно рассказывают о положительных свойствах интимной близости.

Хороший секс с приятными эмоциями, со взаимодействием с близким человеком, с подходящей физической нагрузкой и оргазмом может укрепить иммунитет, сердечно-сосудистую систему, улучшить работу мозга, тонус мышц и кровообращение. А также порадовать вас гормональной порцией удовольствия, близости и радости.