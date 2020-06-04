Доктор Евгений Комаровский назвал симптомы которавируса, после появления которых нужно срочно прекращать самолечение и обращаться к специалисту.

Замедление с обследованием и оказанием профессиональной медицинской помощи может обернуться проблемами со здоровьем или же стоить жизни.

Какие симптомы показательны:

температура выше 39 градусов, которая не снижается после приема жаропонижающих;

ощущение нехватки воздуха;

заторможенное сознание;

сочетание слабости, высокой температуры и диареи.

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По словам Комаровского, вопрос прекращения самолечения и обращения к специалисту — один из главных в амбулаторной медицине, и к нему нужно относиться серьезно.

После распространения коронавируса в мире и введения карантинных мер доктор Евгений Комаровский регулярно комментировал эту тему и рассказывал, как уберечься от вируса и как лечиться, какие меры спасут от заражения, а какие- бесполезны.

Комаровский развенчал многие мифы о защите от коронавируса, например, что респиратор лучше обычной тканевой маски, а также назвал ключевой фактор инфицирования.

Факты ICTV регулярно публиковали советы доктора Комаровского.

Источник: Евгений Комаровский