Доктор Евгений Комаровский назвал симптомы которавируса, после появления которых нужно срочно прекращать самолечение и обращаться к специалисту.
Замедление с обследованием и оказанием профессиональной медицинской помощи может обернуться проблемами со здоровьем или же стоить жизни.
Какие симптомы показательны:
- температура выше 39 градусов, которая не снижается после приема жаропонижающих;
- ощущение нехватки воздуха;
- заторможенное сознание;
- сочетание слабости, высокой температуры и диареи.
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По словам Комаровского, вопрос прекращения самолечения и обращения к специалисту — один из главных в амбулаторной медицине, и к нему нужно относиться серьезно.
После распространения коронавируса в мире и введения карантинных мер доктор Евгений Комаровский регулярно комментировал эту тему и рассказывал, как уберечься от вируса и как лечиться, какие меры спасут от заражения, а какие- бесполезны.
Комаровский развенчал многие мифы о защите от коронавируса, например, что респиратор лучше обычной тканевой маски, а также назвал ключевой фактор инфицирования.
Факты ICTV регулярно публиковали советы доктора Комаровского.
Источник: Евгений Комаровский