PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Самолечение не поможет: Комаровский назвал показательные симптомы Covid-19

Доктор Евгений Комаровский назвал симптомы которавируса, после появления которых нужно срочно прекращать самолечение и обращаться к специалисту.

Замедление с обследованием и оказанием профессиональной медицинской помощи может обернуться проблемами со здоровьем или же стоить жизни.

Какие симптомы показательны:

  • температура выше 39 градусов, которая не снижается после приема жаропонижающих;
  • ощущение нехватки воздуха;
  • заторможенное сознание;
  • сочетание слабости, высокой температуры и диареи.

Читайте: Комаровский назвал преимущества маски перед респиратором

По словам Комаровского, вопрос прекращения самолечения и обращения к специалисту — один из главных в амбулаторной медицине, и к нему нужно относиться серьезно.

После распространения коронавируса в мире и введения карантинных мер доктор Евгений Комаровский регулярно комментировал эту тему и рассказывал, как уберечься от вируса и как лечиться, какие меры спасут от заражения, а какие- бесполезны.

Комаровский развенчал многие мифы о защите от коронавируса, например, что респиратор лучше обычной тканевой маски, а также назвал ключевой фактор инфицирования.

Факты ICTV регулярно публиковали советы доктора Комаровского.

Источник: Евгений Комаровский

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка