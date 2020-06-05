Ученые со всего мира продолжают исследовать коронавирус и искать лекарства, которые могли бы побороть его.

В еженедельном дайджесте Факты ICTV собрали последние научные новости о коронавирусе.

Влияние коронавируса на организм человека

Ученые отделения кардиологии в больнице китайского города Сиан пришли к выводу, что люди с высоким кровяным давлением в два раза чаще умирают от коронавируса. Эта особенность может осложнить течение болезни и спровоцировать более серьезные последствия, пишет CNN.

А исследование, опубликованное в журнале Cell, говорит о том, что у некоторых людей, которые ранее не болели коронавирусом может быть иммунитет к вирусу. Их иммунная система имеет вспомогательные Т-клетки, способные распознавать и реагировать на опасный вирус.

По мнению ученых, эти клетки могли возникнуть после предварительного контакта человека с другим видом коронавируса.

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Лекарство от коронавируса

Ученые продолжают изучать эффективность препарата ибупрофен в лечении коронавируса, пишет ВВС.

Британские врачи планируют добавлять препарат, который оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие, к лечению части пациентов. По их мнению, он может помочь пациентам с затрудненным дыханием и предупредит их подключения к ИВЛ.

Из преимуществ — низкая стоимость ибупрофена.

А вот журналисты The Guardian поставили под сомнение предыдущие выводы ученых, которые заявляли о неэффективности противомалярийного препарата гидроксихлорохин в лечении вируса. Его как профилактическое средство принимал президент США Дональд Трамп.

Их расследование показало, что компания Surgisphere, которая предоставила негативную оценку препарата, не имеет соответствующей компетенции. Поэтому предварительные выводы относительно неэффективности этого препарата могут быть пересмотрены.

Профилактика коронавируса

Очередным исследованием ученые доказали эффективность масок и социальной дистанции для профилактики коронавируса.

Аналитическая группа Surge, проведя 172 исследования, доказала, что во время соблюдения социальной дистанции, риск заболеть снижается с 12,8% до 2,6%, а при ношении маски — с 17,4% до 3,1%.

А группа микробиологов и вирусологов из Университета Бонна в Германии изучила, на каких поверхностях оседает коронавирус. Они протестировали предметы, которые окружали зараженных в быту, и пришли к выводу, что чаще всего вирус оставался на поверхностях раковин (19,23%) и стоках душевых (18,75%). А вот осадки на унитазе подтвердили лишь 8,7% изученных образцов.

Почти незаразными оказались дверные ручки, пульты — 3,36%. Вообще вирус не оседает на деревянных предметах, растениях, животных и предметах одежды.

После вспышки пандемии коронавируса ученые из всего мира начали изучать болезнь и искать лекарство от нее.

За пять месяцев ученые исследовали тысячи пациентов и протестовали сотни препаратов как на животных, так и на людях. Но пока им не удалось найти единого рекомендованного для лечения Covid-19 препарата.

Проводятся исследования и в Украине. Накануне анонсировалось проведения тестирования на людях в Украине, и были определены больницы, где будет изучаться влияние коронавируса на организм человека.