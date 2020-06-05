Заигрывают 20-летние: фанатка фитнеса, которой 62, раскрыла секрет молодости

Возраст — это всего лишь число, уверяет 62-летняя Шейла Кисс, проживающая на Бали.
Женщина, утверждает, что мужчины постоянно заигрывают к ней через соцсети и приглашают на свидания. Шейла шутит, что некоторые 20-летние ухажеры скорее годятся ей в сыновья.
Шейла Кисс настоящая фанатика фитнеса: она придерживается строгих тренировок, занимаясь по два часа шесть дней в неделю.
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Бывшая модель начала уделять внимание здоровью после рождения второго ребенка, когда ей было около 30 лет.
Сегодня ей нравятся силовые тренировки, занятия для спины и йога.
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Помимо спортзала женщина придерживается здоровой диеты, но за калориями не следит.
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— Я никогда не сосредотачивалась на весе, а скорее на тонусе, — рассказала Шейла.
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Бонус: секрет молодости для мужчин
Факты ICTV писали про 57-летнего фитнес-тренера Энди Уилкинсона, который считает, что молодость можно продлить при помощи здорового образа жизни без стресса.
Он советует спать в затемненной комнате, тренироваться не чаще трех раз в неделю и сокращать потребление углеводов по мере взросления.
Источник: Fox news
Фото: call_me_a_gypsy