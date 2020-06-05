Заигрывают 20-летние: фанатка фитнеса, которой 62, раскрыла секрет молодости

Возраст — это всего лишь число, уверяет 62-летняя Шейла Кисс, проживающая на Бали.

Женщина, утверждает, что мужчины постоянно заигрывают к ней через соцсети и приглашают на свидания. Шейла шутит, что некоторые 20-летние ухажеры скорее годятся ей в сыновья.

Шейла Кисс настоящая фанатика фитнеса: она придерживается строгих тренировок, занимаясь по два часа шесть дней в неделю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sheila ????????✈???? (@call_me_a_gypsy) 2 Июн 2020 в 2:54 PDT

Бывшая модель начала уделять внимание здоровью после рождения второго ребенка, когда ей было около 30 лет.

Сегодня ей нравятся силовые тренировки, занятия для спины и йога.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sheila ????????✈???? (@call_me_a_gypsy) 1 Июн 2020 в 2:58 PDT

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Помимо спортзала женщина придерживается здоровой диеты, но за калориями не следит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sheila ????????✈???? (@call_me_a_gypsy) 26 Май 2020 в 2:52 PDT

— Я никогда не сосредотачивалась на весе, а скорее на тонусе, — рассказала Шейла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sheila ????????✈???? (@call_me_a_gypsy) 16 Май 2020 в 5:11 PDT

Бонус: секрет молодости для мужчин

Факты ICTV писали про 57-летнего фитнес-тренера Энди Уилкинсона, который считает, что молодость можно продлить при помощи здорового образа жизни без стресса.

Он советует спать в затемненной комнате, тренироваться не чаще трех раз в неделю и сокращать потребление углеводов по мере взросления.

Источник: Fox news

Фото: call_me_a_gypsy