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Факты / Lifestyle

Заигрывают 20-летние: фанатка фитнеса, которой 62, раскрыла секрет молодости

Возраст — это всего лишь число, уверяет 62-летняя Шейла Кисс, проживающая на Бали.

Женщина, утверждает, что мужчины постоянно заигрывают к ней через соцсети и приглашают на свидания. Шейла шутит, что некоторые 20-летние ухажеры скорее годятся ей в сыновья.

Шейла Кисс настоящая фанатика фитнеса: она придерживается строгих тренировок, занимаясь по два часа шесть дней в неделю.

 

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Публикация от Sheila ????????✈???? (@call_me_a_gypsy)

Бывшая модель начала уделять внимание здоровью после рождения второго ребенка, когда ей было около 30 лет.

Сегодня ей нравятся силовые тренировки, занятия для спины и йога.

 

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Публикация от Sheila ????????✈???? (@call_me_a_gypsy)

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Помимо спортзала женщина придерживается здоровой диеты, но за калориями не следит.

 

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Публикация от Sheila ????????✈???? (@call_me_a_gypsy)

 — Я никогда не сосредотачивалась на весе, а скорее на тонусе, — рассказала Шейла.

 

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Публикация от Sheila ????????✈???? (@call_me_a_gypsy)

Бонус: секрет молодости для мужчин

Факты ICTV писали про 57-летнего фитнес-тренера Энди Уилкинсона, который считает, что молодость можно продлить при помощи здорового образа жизни без стресса.

Он советует спать в затемненной комнате, тренироваться не чаще трех раз в неделю и сокращать потребление углеводов по мере взросления.

Источник: Fox news

Фото: call_me_a_gypsy

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