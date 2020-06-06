ВОЗ обновила рекомендации по медицинских масках

Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации относительно ношения масок.
Теперь их рекомендуется носить в общественном транспорте и магазинах.
Также одним из обновлений ВОЗ стало требование носить маски для всех медиков в больницах независимо от того, взаимодействуют они с больными коронавирусом.
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WHO updated guidance on the use of masks for control of #COVID19: https://t.co/z6DTZLG5Qs
The new guidance is based on evolving evidence and provides updates on:
????who should wear a mask
????when a mask should be worn
????what a mask should be made of pic.twitter.com/Cu7MEyCs3J
— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 5, 2020
Третья рекомендация — в масках должно быть три слоя разных материалов.
До этого в рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только больным Covid-19.
Жара и маски
Украинские ждет две хороших новости на следующей неделе — ослабление карантина и в Украину придет жаркая и солнечная погода.
В то же время в Министерстве здравоохранения объясняют, что жара не отменяет социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах.
Нарушителей в Украине могут оштрафовать на 17 тыс. грн, а в случае повторного задержания полицией — штраф удваивается.
Источник: ВОЗ