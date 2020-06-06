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Факты / Lifestyle / Здоровье

ВОЗ обновила рекомендации по медицинских масках

Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации относительно ношения масок.

Теперь их рекомендуется носить в общественном транспорте и магазинах.

Также одним из обновлений ВОЗ стало требование носить маски для всех медиков в больницах независимо от того, взаимодействуют они с больными коронавирусом.

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Третья рекомендация — в масках должно быть три слоя разных материалов.

До этого в рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только больным Covid-19.

Жара и маски

Украинские ждет две хороших новости на следующей неделе — ослабление карантина и в Украину придет жаркая и солнечная погода.

В то же время в Министерстве здравоохранения объясняют, что жара не отменяет социальную дистанцию ​​и масочный режим в общественных местах.

Нарушителей в Украине могут оштрафовать на 17 тыс. грн, а в случае повторного задержания полицией — штраф удваивается.

Источник: ВОЗ

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