ВОЗ обновила рекомендации по медицинских масках

Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации относительно ношения масок.

Теперь их рекомендуется носить в общественном транспорте и магазинах.

Также одним из обновлений ВОЗ стало требование носить маски для всех медиков в больницах независимо от того, взаимодействуют они с больными коронавирусом.

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WHO updated guidance on the use of masks for control of #COVID19: https://t.co/z6DTZLG5Qs The new guidance is based on evolving evidence and provides updates on: ????who should wear a mask ????when a mask should be worn ????what a mask should be made of pic.twitter.com/Cu7MEyCs3J — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 5, 2020

Третья рекомендация — в масках должно быть три слоя разных материалов.

До этого в рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только больным Covid-19.

Жара и маски

Украинские ждет две хороших новости на следующей неделе — ослабление карантина и в Украину придет жаркая и солнечная погода.

В то же время в Министерстве здравоохранения объясняют, что жара не отменяет социальную дистанцию ​​и масочный режим в общественных местах.

Нарушителей в Украине могут оштрафовать на 17 тыс. грн, а в случае повторного задержания полицией — штраф удваивается.

Источник: ВОЗ