Пандемия коронавируса особенно негативно сказалась на психическом здоровье людей от 18 до 25 лет.
Карантинные ограничения, которые были введены из-за Covid-19 привели к существенному росту случаев тяжелой депрессии.
Такие данные были получены в результате опроса исследователями четырех институтов Германии, Норвегии и Канады.
Опрос включал в себя ISR-анкету (инструмент, который дает возможность определить признаки психических расстройств, — Ред.).
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Ученые предполагали, что количество случаев тяжелой депрессии не будет больше 1%, но по результатам опроса, показатель достиг 5%.
Исследователи отмечают значительную нехватку психотерапевтов, которая была зафиксирована еще до пандемии. Сейчас ситуация с количеством специалистов усугубилась.
По мнению профессора клинической психологии Юсефа Шибана, есть большая вероятность того, что психические последствия от карантина будут ощущаться продолжительное время.
В апреле социологи зафиксировали у украинцев признаки депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройство сна.
Также отмечался рост депрессии. Предполагается, что повышение уровня депрессии, вероятно, связано с физическими ограничениями и отсутствием новых впечатлений.
Украинки продемонстрировали более высокий уровень всех эмоциональных показателей, чем мужчины. Они лучше адаптировались к изменениям.