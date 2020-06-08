Пандемия коронавируса особенно негативно сказалась на психическом здоровье людей от 18 до 25 лет.

Карантинные ограничения, которые были введены из-за Covid-19 привели к существенному росту случаев тяжелой депрессии.

Такие данные были получены в результате опроса исследователями четырех институтов Германии, Норвегии и Канады.

Опрос включал в себя ISR-анкету (инструмент, который дает возможность определить признаки психических расстройств, — Ред.).

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Ученые предполагали, что количество случаев тяжелой депрессии не будет больше 1%, но по результатам опроса, показатель достиг 5%.

Исследователи отмечают значительную нехватку психотерапевтов, которая была зафиксирована еще до пандемии. Сейчас ситуация с количеством специалистов усугубилась.

По мнению профессора клинической психологии Юсефа Шибана, есть большая вероятность того, что психические последствия от карантина будут ощущаться продолжительное время.

В апреле социологи зафиксировали у украинцев признаки депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройство сна.

Также отмечался рост депрессии. Предполагается, что повышение уровня депрессии, вероятно, связано с физическими ограничениями и отсутствием новых впечатлений.

Украинки продемонстрировали более высокий уровень всех эмоциональных показателей, чем мужчины. Они лучше адаптировались к изменениям.