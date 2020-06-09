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Факты / Lifestyle

Детский летний отдых 2020: куда отправить ребенка

Пандемия коронавируса внесла коррективы в детский летний отдых 2020. В этом году родителям придется искать альтернативу морским курортам и лагерям.

Отличным вариантом безопасного летнего отдыха для ребенка станет дача или визит к родственникам в деревне, считает педиатр и медицинский блогер Денис Арман.

— Родителям моих пациентов я рекомендую организовывать летний отдых в нашей местности, без смены климатических условий. Идеальным вариантом будет отправить ребенка к бабушкам и дедушкам в частный сектор или снять дачу в пригороде, — говорит Денис Арман.

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По мнению специалиста, морской отдых не приносит особой пользы маленьким детям. Кроме того, ситуацию обострят последствия карантина.

— Всегда выступал противником отдыха на море для детей в первых три-четыре года жизни. Малыши в этом возрасте крайне плохо переносят переезд, смену климата, воды. Что касается детей постарше, в этом сезоне из-за эпидобстановку также целесообразнее планировать их отдых в пригородной зоне, — добавляет Денис Арман.

Коронавирус и карантин внесли коррективы в летний отдых 2020. Украинцам уже пришлось отменить свои поездки за границу в июне, и пока точно неизвестно, смогут ли они полететь куда-нибудь в июле и в августе.

Доступным остается отдых в Украине — моря и горы.

Украинцы смогут отдохнуть в Карпатах, на Черном или Азовском морях.

Фото: Pixabay

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