Против коронавируса вместе с медиками выходит на борьбу искусственный интеллект. Пандемия заставляет воплощать технологии будущего в жизнь не мешкая.

Сингапур. Улицы и парки патрулирует робот-пес. Он напоминает людям о необходимости держать дистанцию. Четвероногий помощник легко ориентируется в пространстве. В него вмонтированы камеры со сканером.

Работают роботы и в больницах Канады. Они могут дезинфицировать коридоры, операционные и палаты без привлечения людей. Коронавирус уничтожают ультрафиолетом.

Роботам по силам и бесконтактная доставка еды. В ресторанах Великобритании они даже принимают заказы. Техника все чаще выполняет работу, которая стала опасной для человека из-за коронавируса.

На улицах Шанхая 5G-робот распознает лица и измеряет температуру. Всех, у кого больше 36,6 — отправляют на самоизоляцию.

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Измерять температуру на расстоянии можно и в Киеве с помощью камер видеонаблюдения. В большом городе вы под постоянным прицелом менее двух камер видеонаблюдения. Они могут распознавать ваше лицо. Некоторые — вашу походку и даже температуру тела. Измеряя температуру, камеры без проблем определяют, можете ли вы быть потенциальным носителем коронавируса.

Но в Украине пока технологию определения температуры на расстоянии не используют. Чтобы запустить, власть должна ее узаконить. Кроме того, камеры наблюдения могут быстро распознавать — в медицинской маске вы или нет. Персоналу при этом не надо вглядываться в мониторы. Специальная программа сразу просигнализирует, если кто-то не соблюдает меры безопасности.

Дроны уже третий месяц также на передовой борьбы с коронавирусом. Например, они прямо с неба напоминают людям о соблюдении дистанции в Мадриде, столице Испании. В Китае пошли еще дальше — там запустили беспилотники, которые способны отслеживать людей с подозрением на коронавирус — тех, кто нарушил правила самоизоляции. Дроны оборудовали термодатчиками. Если вам плохо, то вас обязательно найдут. И даже выяснят кто вы.

Для борьбы с коронавирусом задействованы и смартфоны. Как украинцев будут защищать от коронавируса новые технологии эксклюзивно Фактам тижня рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В Украине все, кто прилетает из-за границы находится в группе риска, должны загрузить специальное приложение. Система просит сделать селфи с геолокацией оттуда, где вы находитесь на самоизоляции.

Если в вашем смартфоне становится все больше государственных сервисов, то это также своеобразное противодействие коронавирусу, ведь вы не ходите в госучреждения. А значит — у вас и меньший риск заразиться.

Из-за опасности заразиться коронавирусом, больницы стали самыми опасными местами. Чтобы уменьшить этот риск, в Украине набирает обороты дистанционная медицина. Можно консультироваться у врача, не выходя из дома.

Миниатюрный прибор самостоятельно может сделать электрокардиограмму, проанализировать ее, измерить вашу температуру, ритм дыхания и даже положение тела, в перспективе – и определить наличие коронавируса. Все это способен делать украинский стартап. Система предоставляет лишь рекомендации. Диагноз все же ставит врач. Но сделать это он теперь может дистанционно, а не подвергая себя и вас опасности.

Пандемия спровоцировала технологический скачок во многих странах. Но у антикоронавирусных ноу-хау и обратная сторона медали. Например, в России. Там выдавали так называемые цифровые пропуска. В них фиксировались обоснование появления на улице во время карантина. Власть это отслеживала и даже штрафовала тех, у кого пропусков не было. В будущем же, вместо розыска нарушителей карантина Кремль сможет перестроить систему на поиск участников антиправительственных протестов.

Защита персональных данных — проблема, с которой столкнулись многие страны во время пандемии коронавируса. Не случится ли утечка информации — сейчас это волнует многих. Но пока для большинства стран главное — не дать коронавирусу забирать новые жертвы.

Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации относительно ношения масок.Теперь их рекомендуется носить в общественном транспорте и магазинах.

Также одним из обновлений ВОЗ стало требование носить маски для всех медиков в больницах независимо от того, взаимодействуют ли они с больными коронавирусом.

По данным фактчекеров — тех, кто проверяет достоверность — в период пандемии в мире зафиксировано более полутора миллионов распространений фейков о коронавирусе. Люди продолжают им верить.