Тепловой удар: симптомы и первая помощь больному

В Украине наконец пришло настоящее лето после проливных дождей, однако не все довольны высокой температурой и люди жалуются на жару. Чтобы уберечься от теплового удара, придерживайтесь простых рекомендаций.

Поддерживайте прохладу в комнате.

Для этого необходимо днем закрывать окна и завешивать их темными шторами, а на ночь наоборот стоит открывать окна. Если же помещение оборудовано кондиционером, закрывайте окна и двери.

Пейте больше воды, но без фанатизма.

Не забывайте вовремя пополнять запасы воды в организме. Поставьте графин на рабочем столе, носите с собой удобную бутылку, бросайте в воду лимон, мяту или ломтики огурцов — так еще свежее.

Полегче с едой.

Не налегайте на жирные блюда. Отдайте предпочтение продуктам богатым жидкостью: в темной зелени, кроме витаминов и полезной клетчатки, содержится много воды.

Не находитесь долго на солнце.

Лучше не выходить на улицу в пик жары (с 12.00 до 16.00), чтобы избежать теплового или солнечного удара. Также пытайтесь находиться в тени.

Не употребляйте алкоголь.

Спиртное обладает мочегонным эффектом, а значит, налегать на него — путь к обезвоживанию. К тому же, будучи пьяным, легко потерять бдительность и принять симптомы теплового удара (головную боль, тошноту, учащенное сердцебиение) за эффект спиртного.

Одевайтесь правильно.

Носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей, а также не забудьте о головном уборе и солнцезащитных очках. Красивую, но неудобную обувь спрячьте подальше. Остановитесь на легких кожаных туфлях (если это диктует дресс-код), дышащих кроссовках.

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Симптомы теплового удара

тошнота; головокружение; потеря равновесия; отдышка; повышение температуры; обильное потоотделение.

Первая помощь при тепловом ударе

помогите больному перейти в затененное, хорошо проветриваемое помещение;

снимите одежду, которая мешает охлаждению организма и затрудняет дыхание;

помогите человеку прилягнуты или сесть на стул со спинкой;

дайте больному валидол (под язык), мятные капли или мятный леденец — это облегчит дыхание и общее состояние;

попросите человека снять зубные протезы, ибо возможна рвота;

дайте выпить подсоленной воды не менее 1 литра, за несколько приемов;

охлаждайте тело, смачивая его водой. Намочите полотенце и обмотойте ним голову, увлажните одежду и открытые участки тела, это позволит вам снизить температуру до оптимальной;

тяжелая форма теплового удара предусматривает закрытый массаж сердца, искусственное дыхание, инъекции дантролена;

даже если состояние пострадавшего улучшится, вызовите скорую, чтобы его осмотрели медики.

В Министерстве здравоохранения объясняют, что жара не отменяет социальную дистанцию ​​и масочный режим в общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что коронавирус не уйдет вследствие летней жары. Если количество случаев коронавируса уменьшаться, тогда масочный режим может завершиться до конца лета.