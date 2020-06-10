Чеснок и лук против микробов - действенный метод или фейк

В Украине сохранилась народная традиция лечить чесноком и луком весь спектр болезней, связанный с вирусами и бактериями.

Десятки известных исследований не смогли доказать действенность этих двух продуктов в борьбе с микробами.

Хирург высшей категории, кандидат медицинских наук Павел Бык провел собственный эксперимент, чтобы проверить бактерицидные свойства лука и чеснока.

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Для этого в бактериологической лаборатории были использованы распространенные возбудители раневой инфекции.

Чувствительность определялась аналогично антибиотикам или антисептикам: на только усеянную бактерию нанесли каплю сока, куда отдельно добавили срез чеснока и лука. Результат оценивали на следующие сутки.

Золотистый стафилококк (S. aureus)

Кишечная палочка (E. coli)

Синегнойная палочка (P. aeruginosa)

Грибок Кандида (Candida albicans)

— Последнее фото для сравнения — водный раствор обычного антисептика. Вокруг места нанесения капли видно обширные зоны задержки роста. Такие должны наблюдаться вокруг лука и чеснока, если бы они имели хоть какое-то бактерицидное или бактериостатическое действие.

Главным выводом исследования является опровержение мифа, якобы чеснок и лук могут бороться с микробами, бактериями и грибками.

Чеснок и лук против коронавируса

С началом карантина и объявления пандемии Covid-19 в сети стало появляться немало фейковых советов и рекомендаций, как уберечься от опасного вируса.

Однако по данным ВОЗ, основанных на ряде серьезных исследований, чеснок и лук не лечат коронавирус и вообще бессильны против инфекционных и вирусных заболеваний.

Эти продукты обладают некоторыми антимикробными свойствами, однако от инфицирования Covid-19 защитить не смогут.

Источник: Pavlo Byk