Чеснок и лук против микробов - действенный метод или фейк

В Украине сохранилась народная традиция лечить чесноком и луком весь спектр болезней, связанный с вирусами и бактериями.
Десятки известных исследований не смогли доказать действенность этих двух продуктов в борьбе с микробами.
Хирург высшей категории, кандидат медицинских наук Павел Бык провел собственный эксперимент, чтобы проверить бактерицидные свойства лука и чеснока.
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Для этого в бактериологической лаборатории были использованы распространенные возбудители раневой инфекции.
Чувствительность определялась аналогично антибиотикам или антисептикам: на только усеянную бактерию нанесли каплю сока, куда отдельно добавили срез чеснока и лука. Результат оценивали на следующие сутки.
Золотистый стафилококк (S. aureus)
Кишечная палочка (E. coli)
Синегнойная палочка (P. aeruginosa)
Грибок Кандида (Candida albicans)
— Последнее фото для сравнения — водный раствор обычного антисептика. Вокруг места нанесения капли видно обширные зоны задержки роста.
Такие должны наблюдаться вокруг лука и чеснока, если бы они имели хоть какое-то бактерицидное или бактериостатическое действие.
Главным выводом исследования является опровержение мифа, якобы чеснок и лук могут бороться с микробами, бактериями и грибками.
Чеснок и лук против коронавируса
С началом карантина и объявления пандемии Covid-19 в сети стало появляться немало фейковых советов и рекомендаций, как уберечься от опасного вируса.
Однако по данным ВОЗ, основанных на ряде серьезных исследований, чеснок и лук не лечат коронавирус и вообще бессильны против инфекционных и вирусных заболеваний.
Эти продукты обладают некоторыми антимикробными свойствами, однако от инфицирования Covid-19 защитить не смогут.
Источник: Pavlo Byk