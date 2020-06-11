Китай запретил использование чешуи панголинов в медицинских целях

Правительство КНР распорядилось изъять чешую панголинов из утвержденного списка лекарств, используемых в традиционной китайской медицине.

Такое решение было принято в связи с “истощением ресурсов”.

Защитники животных отмечают, что это — важный шаг к спасению насекомоядных, находящихся на грани вымирания.

Кроме медицинских целей, также в странах Азии деликатесом считается мясо панголинов, которым часто торгуют браконьеры.

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Только за 2019 год в Китае было изъято более 130 т продуктов, связанных с панголином.

По данным Международного союза охраны природы, популяция панголинов в Китае уменьшилась более чем на 90% с 1960 года.

Всего в мире существует восемь видов панголинов, которые встречаются в Азий и Африке. Три из них включены в критическую категорию Международного союза охраны природы, остальные пять — находятся под угрозой исчезновения.

Китайская традиционная медицина говорит, что чешуя панголина уменьшает воспаление и улучшают кровообращение в организме человека. Основой панголиновой чешуи является кератин.

Еще до начала пандемии Covid-19 китайские ученые назвали панголинов еще одним переносчиком коронавируса среди животных.

Тогда оказалось, что генная последовательность коронавируса, выделившегося у этих ящеров, имеет 99% сходство с коронавирусом у людей.

Однако со временем такая теория была опровергнута, вместе с исследованиями, якобы перенесчиками Covid-19 могут быть змеи.