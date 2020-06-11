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Факты / Lifestyle / Здоровье

Люди с какой группой крови реже болеют Covid-19 — исследование

Статистика показала, что люди с IV группой крови чаще всего инфицируются коронавирусом.

К такому выводу пришли ученые из компании 23andMe, изучив данные более 750 тыс. человек.

Наиболее “защищенными” от инфекции оказались люди, которые имеют I группу крови.

  • 3,2% были с I группой крови;
  • 3,9% были со II группой крови;
  • 4% были с III группы крови;
  • 4,1% были с IV группой крови.

Исследователи признались, что сделали поправки на возраст, пол, вес и другие факторы, однако не учли ряд других параметров.

Но что можно сказать точно — ни одна группа крови не дает “сверхчеловеческой” защиты от коронавируса, поэтому заразиться рискует каждый человек.

Читайте: Роботы-контроллеры и дроны-наблюдатели: как технологии противостоят Covid-19

Почему больных Covid-19 не лечат плазмой крови тех, кто выздоровел

В Украине запрещено лечение Covid-19 методом переливания плазмы людей, которые победили вирус.

В Министерстве здравоохранения объясняют отсутствие такого разрешения недостаточностью клинических испытаний и соответствующих исследований.

Сейчас ведущие специалисты в Украине работают над тем, чтобы дать заключение о таком методе лечения Covid-19.

Источник: IFL Science

Фото: Dreamstime

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