Коронавирус набирает обороты в мире. Количество больных ежедневно растет, а вакцины по-прежнему нет.

Ученые продолжают исследовать Covid-19, но пока вместо лекарства, они получают все новые данные о течении, симптомах и передаче коронавируса.

Факты ICTV собрали научные новости мира и Украины о Covid-19 за последнюю неделю.

Лечение коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что Минздрав не разрешает лечить пациентов с Covid-19 методом переливания плазмы людей, которые вылечились от коронавируса. Причиной является отсутствие клинических испытаний и исследований.

Однако, в Украине эти исследования проводятся, поэтому можно ожидать в будущем на пересмотр решения.

Бессимптомное распространение коронавируса происходит очень редко.

Передача коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус очень редко передается от человека к человеку при бессимптомном течении заболевания.

В ВОЗ не исключают передачу от бессимптомных носителей, но отмечают, что это далеко не самый распространенный способ передачи инфекции.

Проникновение коронавируса в организм

Для изобретения вакцины от коронавируса необходимо понимание того, как Covid-19 попадает в организм.

Ранее было известно, что в процессе заражения участвует белок ACE2, который пропускает вирус в клетку.

Новое исследование установила, что есть другой белок — NRP1, который также помогает коронавирусу проникнуть в здоровые клетки.

Специалисты пришли к выводу, что процесс соединения белка NRP1 с моноклональными антителами может блокировать заражение клеток.

Когда человек с коронавирусом наиболее заразен

Человек, который инфицировался коронавирусом, наиболее заразен в первые дни заболевания.

Согласно исследованию, Covid-19 оседает в верхних дыхательных путях и с легкостью может передать вирус другому человеку.

Больной Covid-19 может еще чувствовать себя хорошо, но в это время заражать других.

Руководитель ВОЗ по борьбе с коронавирусом Мария Ван Керхове уточнила, что пока данные не окончательные.

Кто больше подвержен заболеть

Ученые из компании 23andMe изучили данные более 750 тыс. человек и пришли к выводу, что люди с IV группой крови чаще всего инфицируются коронавирусом.

Наиболее защищенными от Covid-19 оказались люди, которые имеют I группу крови.

Вторая волна коронавируса в Украине

На прошедшей неделе количество больных коронавирусом значительно выросло. Суточный прирост уже второй день бьет рекорды с начала пандемии.

В связи в этим в Минздраве заговорили о второй волне коронавируса. Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что она будет в Украине осенью.