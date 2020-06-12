То, что ситуация с коронавирусом кардинально улучшится летом является лишь предположением.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

— Пока это только предположение. Многие эпидемиологи на это надеются, но точных данных еще нет, – сказал он.

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Комаровский призвал украинцев, несмотря на жару, продолжать мыть руки, правильно пользоваться санитайзером, проветривать помещения и соблюдать социальное дистанцирование.

Также он отметил, что если человек в группе риска, то ему не стоит ходить в многолюдные места и ездить в общественном транспорте.

О влиянии температур на Covid-19 Комаровский рассказывал и ранее. В частности, он говорил, что отрицательные температуры не могут нейтрализовать коронавирус.

Он привел пример с продуктами, которые хранятся в морозильной камере. По его словам, Covid-19 может на их поверхности сохранять свою активность.

Источник: Доктор Комаровский