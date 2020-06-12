Умирающей от Covid-19 пациентке пересадили оба легких

На прошлой неделе в Чикаго (США) больной женщине с Covid-19 провели двойную трансплантацию легких.

Считают, что операция стала первой в своем роде, которую перенес пациент с коронавирусом.

Сейчас жизнь 20-летней женщины по-прежнему поддерживает аппарат ИВЛ, однако состояние ее здоровья улучшается, говорят врачи.

Хирурги описали ужасное состояние, в котором были ее легкие до трансплантации, сказав, что они полностью “облегали другие ткани”.

10-часовая операция была сложной из-за воспаления легких, вызванного коронавирусом.

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Как выглядят легкие ребенка, инфицированного коронавирусом

Ранее врачи опубликовали снимки компьютерной томографии легких детей с Covid-19.

Осмотр показал, что из 20 детей у большинства развилось распространенное воспаление, а у половины началась пневмония.

Источник: Fox news