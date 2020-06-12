Еще с советских времен, когда в большинстве сфер преобладал дефицит товаров, защитные маски делали из подручных материалов. Речь идет о марле, хлопке, бинте и даже бумаге.

ВОЗ предупреждает — ни в коем случае нельзя считать самодельные маски полноценной защитой против инфекций.

Элементы одежды — теплые свитера с высоким горлом, длинные шарфы — также не защитят от вирусов. Однако, находясь в людном месте без маски, лучше перестраховаться и прикрыть лицо.