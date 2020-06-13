Вакцина от коронавируса: четыре европейские страны уже заказали 400 млн доз

Вакцину от коронавируса заказали Италия, Германия, Франция и Нидерланды. Они подписали контракт с компанией АstraZeneca на поставку 400 млн доз.

Речь идет о вакцине от Covid-19, разработкой которой занимается АstraZeneca и Оксфордский университет.

Читайте: Вакцина против коронавируса – когда исследования выйдут на финальную стадию

— Вместе с министрами здравоохранения Германии, Франции и Нидерландов после запуска вакцинного альянса мы подписали контракт на поставку до 400 миллионов доз вакцины, предназначенных для всего населения Европы, – написал глава Минздрава Италии Роберто Сперанца.

Испытания этой вакцины должны закончится осень, тогда же компания и обещает первые 30 млн доз, до конца 2020 года – 100 млн.

Вакцина от коронавируса

Оксфордская вакцина — одна из самых перспективных в мире. Первая партия для вакцинации от коронавируса будет доступна только гражданам Великобритании. Также в компании АstraZeneca заявили, что они работают для обеспечения широкой поставки вакцины и всему миру без прибыли во время пандемии Covid-19.

Сейчас несколько этапов экспериментов уже показали успех, потому ожидается, что испытания закончатся осенью.