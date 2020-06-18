На начальной стадии симптомы коронавируса у детей отличаются от симптомов взрослых пациентов.
Это подтвердили результаты исследования китайских ученых.
Анализ данных проводился для 34 детей с Covid-19 в возрасте от 1 месяца до 12 лет.
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В отличие от взрослых, затрудненное дыхание и легочная недостаточность у детей могут появиться на критической стадии.
Во время протекания болезни среди главных симптомов ученые выделили:
- лихорадку;
- рвоту;
- диарею.
Лихорадка, которая нечасто встречается у взрослых пациентов с Covid-19 (44%), поражает три четверти инфицированных детей (76%).
Кашель остается главным симптомом коронавируса как у детей, так и у взрослых.
Между тем новые симптомы Covid-19 у детей выявили и в США: врачи заметили мультисистемный воспалительный синдром минимум у 150 детей.
Он не является прямым следствием вируса, а, вероятнее, реакцией иммунной системы пациентов.
Источник: Plos Medicine