На начальной стадии симптомы коронавируса у детей отличаются от симптомов взрослых пациентов.

Это подтвердили результаты исследования китайских ученых.

Анализ данных проводился для 34 детей с Covid-19 в возрасте от 1 месяца до 12 лет.

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В отличие от взрослых, затрудненное дыхание и легочная недостаточность у детей могут появиться на критической стадии.

Во время протекания болезни среди главных симптомов ученые выделили:

лихорадку;

рвоту;

диарею.

Лихорадка, которая нечасто встречается у взрослых пациентов с Covid-19 (44%), поражает три четверти инфицированных детей (76%).

Кашель остается главным симптомом коронавируса как у детей, так и у взрослых.

Между тем новые симптомы Covid-19 у детей выявили и в США: врачи заметили мультисистемный воспалительный синдром минимум у 150 детей.

Он не является прямым следствием вируса, а, вероятнее, реакцией иммунной системы пациентов.

Источник: Plos Medicine