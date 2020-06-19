Коронавирус продолжает поражать тысячи людей ежедневно, и пока никто не решился спрогнозировать, когда пандемия Covid-19 завершится.

Ученые работают над разработкой вакцин и проводят клинические испытания уже существующих лекарств.

Факты ICTV собрали последние научные новости о Covid-19 за последнюю неделю.

Эффективность дексаметазона

Британские исследователи и авторы большого проекта Recovery доказали, что препарат дексаметазон снижает процент смертности от Covid-19 на критической стадии заболевания.

В ВОЗ одобрили результаты исследования: Тедрос Адханом Гебреесус назвал это лечение спасательным научным прорывом.

Так, использование популярного в Европе стероида помогло снизить смертность в Великобритании на 33%.

Однако важно добавить, что препарат не действует на пациентов с легкой формой Covid-19.

По предварительным выводам ученых, если бы дексаметазон использовали в начале пандемии, можно было бы спасти до 5 тыс. жизней.

Симптомы Covid-19 у детей

Исследование команды китайских ученых доказало, что симптомы коронавируса у детей отличаются от симптомов взрослых пациентов.

Для анализа ученые использовали данные 34 детей с Covid-19 в возрасте от 1 месяца до 12 лет.

Во время протекания болезни среди всех симптомов ученые выделили лихорадку, рвоту и диарею.

Лихорадка, которая редко случается у взрослых пациентов с Covid-19 поражает три четверти инфицированных детей.

Кашель остается главным симптомом коронавируса как у детей, так и у взрослых.

Что не так с Гидроксихлорохином?

ВОЗ выступила с заявлением о неэффективности гидроксихлорохина в борьбе с коронавирусом. Из-за сомнительного эффекта организация назвала исследования действия препарата напрасными.

Гидроксихлорохин — известный антималярийных препарат, который долгое время принимал президент США Дональд Трамп. По его словам, такое лечение посоветовал его личный врач.

Кроме малярии, также гидроксихлорохин борется с симптомами волчанки.