Как носить маски в жару — советы инфекциониста

В Украину пришло жаркое лето, а карантин никто не отменял. В связи с этим перед украинцами стоит вопрос — как носить маску в жару.

Несмотря на дискомфорт, специалисты советуют не отказываться от ношения средств личной гигиены. Во время температуры + 30° и летней влажности воздуха темпы распространения инфекции снижаются примерно в два раза, но средства индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции все же защищают от того риска, который остается.

— Это ужасно с точки зрения комфорта, однако это единственный барьер, который уберегает нас от инфицирования. На улице или на природе можно снимать маску, однако в транспорте или в тесных помещениях это делать не рекомендуется, — говорит инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

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В жару медицинские маски можно заменить хлопчатобумажными, с ними легче дышать.

— Они в два-четыре раза хуже защищают, чем обычные маски. Однако защита все же есть, — дополняет Вадим Аристов.

Такую маску можно пошить со старой футболки или наволочки, однако не рекомендуется покупать легкие китайские маски.

— Главное, чтобы это не были легкие синтетические маски, потому что они не имеют защитных свойств. Они предназначены для защиты от пыли, а не от инфекций, — комментирует Вадим Аристов.

Приход лета не значит, что вирус отступил, подводит итог специалист. От коронавируса человека может защитить не погода, а лишь его собственное поведение и привычки.

Во время карантина специалисты советовали украинцам носить медицинские маски, которые уменьшают риск распространения коронавируса. Весной их рекомендовали носить абсолютно везде.

В июне Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свои рекомендации в этом вопросе и советует носить средства индивидуальной защиты в общественном транспорте и магазинах.

Также маски должны носить все медики, независимо от того, контактируют они с больными коронавирусом или нет.