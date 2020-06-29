Пары, которые спят вместе, имеют более крепкий сон — ученые

Ученые из Германии, Дании и США установили, если гетеросексуальные пары спят в одной постели, то это улучшает качество сна.

Исследователи наблюдали за 12 гетеросексуальными парами в возрасте 18-29 лет в течение двух недель. Их просили ложиться спать вместе и порознь.

Так, ученые установили, что пары, которые ложились в постель вместе, имели сон в среднем на 10% крепче, чем те, которые спали отдельно. Более того, цикл сна у пар, которые находились в одной постели, синхронизировались.

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Также совместное пребывание в постели увеличивало количество бессознательных движений, однако это никак не влияло на качество сна.

Однако можно ли таким образом лечить бессонницу неизвестно, потому что пары, которые проходили эксперимент не имели с этим проблем. Также исследователи не брали во внимание гомосексуальные пары.

Громкий храп может вызвать инфаркт и инсульт у партнера

Храп в значительной степени является непризнанным источником шумового загрязнения, которое в последние годы стало главной угрозой для здоровья людей.

Ученые провели тесты, в которых определили, что уровень храпа 14% людей превышает 53 децибела.

Такой шум может повысить артериальное давление партнера и потенциально вызвать инфаркт и инсульт.

Источник: Frontiers in Psychiatry