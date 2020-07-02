Коронавирус поражает клетки мозга – исследование Университета Джона Хопкинса

Клетки мозга человека могут быть заражены коронавирусом, из-за чего есть риск серьезных неврологических проблем.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Джона Хопкинса, использовав в эксперименте мини-мозг из стволовых клеток человека.

Специалисты по инфекционным заболеваниям из университета внедрили частицы коронавируса в мини-мозг и обнаружили доказательство того, что клетки заражаются патогеном и размножаются.

— На данный момент мы не знаем, какие клетки заражены. Это очень специфическая субпопуляция или просто случайная? Поскольку мы видим, что лишь очень немногие клетки инфицированы нашей низкой начальной дозой вирусных частиц, — сказал старший автор исследования доктор Томас Хартунг.

Ранние сообщения из китайского города Ухань, где началась пандемия Covid-19, свидетельствуют о том, что 36% инфицированных пациентов испытывали неврологические симптомы, такие как нарушение сознания и головокружение. Однако до сих пор не было ясно, может ли вирус заразить клетки головного мозга человека.

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Еще еще клетки поражает коронавирус

Исследования из Англии и других стран ЕС показали, что коронавирус цепляется к рецепторам АСЕ2, которые есть в клетках легких, почек и поджелудочной железы.

Так как инфекция попадает на островки, производящие инсулин, нарушается нормальная функция этих клеток, а именно надлежащая поддержка уровня глюкозы в крови. Это доказывает, что коронавирус может вызвать диабет.

Источник: Washington Times