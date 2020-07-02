Врачи пришили пенис мужчине спустя сутки после повреждения

Спустя сутки после травмы в Великобритании хирурги пришили пенис мужчине.

Реплантация — крайне редкая и сложная операция, во всем мире провели только около 100 повторных приживлений полового органа.

Такую операцию делают только специалисты с высоким уровнем подготовки. Это срочная процедура, чтобы все прошло успешно, необходимо как можно быстрее начать.

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В больницу с повреждением полового органа попал 34-летний мужчина с диагнозом параноидальная шизофрения в анамнезе. Выяснилось, что он сам себе нанес травму, когда во время приступа хотел покончить с собой.

В больницу он поступил только спустя 15 часов после повреждения, общее время, когда отсутствовал кровоток было 23 часа.

Во время операции пациенту врачи не смогли спасти один нерв, однако остальные сосуды, которые обеспечивают кровообращение в половом члене, оказались в хорошем состоянии.

Уже спустя шесть недель мужчина смог вернуться к половой жизни.

Недавно в Запорожье с мужчиной случилось неприятная ситуация. Он надел на свой половой орган гайку. В результате половой орган распух и снять ее самостоятельно мужчина уже не смог. За помощью он обратился к медикам 5-й городской больницы.

Источник: BMJ Case Reports