Во Франции коронавирус вызвал у мужчины мучительную 4-часовую эрекцию

Во Франции у заразившегося коронавирусом мужчины возникла болезненная эрекция, которая длилась 4 часа.

Эта проблема называется приапизмом и не связана с интимным возбуждением.

Необычный случай зафиксировали в одной из больниц города Ле Чен, куда мужчину с Covid-19 привезли в тяжелом состоянии.

В половом члене во время длительных эрекций образуется много тромбов. Врачам пришлось через иглу шприца их удалять. Помогали ему вытерпеть боль льдом.

Коронавирус спровоцировал у пожилого француза тромбоз, который вызывает приапизм. Этот случай является первым в медицине.

Врачи предположили, что после этого события пациенту понадобится протезирование пениса, чтобы сохранить потенцию.

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Коронавирус поражает клетки мозга и других органов

Коронавирус может привести к серьезным неврологическим проблемам, ведь инфекция поражает клетки мозга, определили исследователи из Университета Джона Хопкинса.

Другие исследования из Англии и стран ЕС показали, что коронавирус цепляется также к клеткам легких, почек и поджелудочной железы.

Ученые установили, что коронавирус может вызвать диабет.

Источник: The American Journal of Emergency Medicine