Бубонная чума: симптомы, лечение и как передается

Бубонная чума – это форма чумы, которую вызывает бактерия Yersinia pestis. Ее переносят паразитирующие на крысах блохи, которые могут переходить и на человека. Еще со Средних веков это заболевание называют Черной смертью.

Бубон – воспаленный лимфатический узел, который увеличивается в размере. Внешне он похож на мозоль и появляется чаще всего на шее, подмышке или в паху.

В истории человечества известны три пандемии чумы, среди которых преобладала бубонная форма. Только по приблизительным подсчетам, болезнь унесла жизни около 200 млн человек.

В XIV веке в Европе жертвами бубонной чумы стали десятки миллионов человек, повторные вспышки заболевания продолжались до конца XVIII века.

Симптомы бубонной чумы:

головная боль;

озноб и слабость;

горячка;

увеличенные лимфоузлы;

интоксикация;

геморрагический синдром (система гемостаза отвечает за поддержание жидкого состояния крови и остановку) — это патология, которая проявляется повышенной кровоточивостью.

Инкубационный период бубонной чумы составляет 2-6, а иногда от 1 до 12 дней.

Как передается бубонная чума

Возбудитель бубонной чумы попадает в организм человека через кожу. Переносят его блохи, которые паразитируют на разных грызунах. Однако при больших масштабах чума может передаваться аэрозольным путем.

Когда возбудитель через кожу попадает в кровь, то сталкивается с лимфоузлами, где и начинается воспаление, которое потом распространяется и на другие ткани. Затем и образуются бубоны.

Лечение бубонной чумы

До ХІХ века лечению чума практически не поддавалась. Ведь смертность составляла 95%. Революцией в лечении бубонной чумы стало изобретение противочумных вакцин, а также применение стрептомицина и других антибиотиков. Таким образом стали поправляться от бубонной чумы практически все больные, которые вовремя обратились к медикам.

Все, у кого заметили признаки чумы, госпитализируются в обязательном порядке в специальное инфекционное отделение, медики в котором работают в противочумных костюмах. Все, чего мог коснуться больной, будь то вещи или еда, поддаются или утилизации, или дезинфекции.

Главным способом лечения бубонной чумы является антибиотикотерапия. Препараты медики вводят внутримышечно. Врачи наблюдают за пациентом несколько месяцев, и только после этого выписывают.

Бубонная чума 2020

В Западной Монголии 1 июля была зафиксирована вспышка бубонной чумы. 27-летнего мужчину и девушку госпитализировали с этим заболеванием. Заразились они, когда употребляли сырое мясо сурка.

6 июля появилось сообщение, что вспышка бубонной чумы зафиксирована районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Местный житель обратился в больницу с симптомами болезни. 5 июля в этом регионе был введен режим повышенной эпидемиологической опасности.